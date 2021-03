Woudrichem in de race voor titel ‘Allermooiste vestingstadje’

WOUDRICHEM • Woudrichem is een van de vestingsteden die meedingen naar de titel ‘Allermooiste vestingstadje van Nederland’.

Het gaat om een verkiezing van de ANWB en stemmen kan nog tot en met 15 april.

De stemming bepaalt welke steden eindigen in de top 5 van mooiste vestingstadjes.

Maarten van Rossem

Een deskundige jury – bestaande uit Jaap-Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Maarten van Rossem (historicus) en Marieke Haafkens (route-expert bij ANWB Eropuit) – kiest hieruit de stad die zich allermooiste vestingstad van Nederland mag noemen.

De top 5 staat in oktober in de Kampioen mét tips voor wandelroutes, de top 50 wordt opgenomen in een nieuw boek van de ANWB.

Vestingsteden die een beschermd stadgezicht hebben, met duidelijk aanwezige wallen, muren en poorten, met niet meer dan 40.000 inwoners en een duidelijke stedelijke structuur doen mee aan de verkiezing.

Ook Heusden en Gorinchem staan op de longlist.