Progressief Altena stelt vragen over thermisch gereinigde grond in Noordwaard

WERKENDAM • Progressief Altena zet vraagtekens bij de herkomst van de thermisch gereinigde grond die bij de herinrichting van de Noordwaard gebruikt is.

Aanleiding hiervoor zijn ontwikkelingen in Bunschoten, waar onlangs gestart is met het vervangen van thermisch gereinigde grond, die vijf jaar geleden gebruikt is voor het verzwaren van een dijk.

Zouten, benzeen en GenX

“Deze grond is afkomstig van Afvalstoffen Terminal Moerdijk en blijkt o.a. hoge concentraties zouten, benzeen en GenX te bevatten. Door uitspoeling zijn ook aanliggende sloten vervuild”, schrijven Christian Alderliesten en Anne Nieuwenhuis namens Progressief Altena in vragen aan het college.

Ze willen graag weten of de thermisch gereinigde grond in de Noordwaard ook afkomstig is uit Moerdijk en of de grond na het aanbrengen nog is getest op verontreinigingen.

“Als deze grond ook vervuild blijkt te zijn, kan dit mogelijk risico’s opleveren voor mens, dier en natuur”, aldus Alderliesten en Nieuwenhuis.