Michael van Dijk geeft online concert vanuit Jacoba Cultuurhuis in Woudrichem

WOUDRICHEM • Klassiek gitarist Michael van Dijk geeft zaterdag 13 maart een online concert van het Jacoba Cultuurhuis in Woudrichem.

Hij speelt composities van Villa-Lobos, Bennet, Ponce en Strootman. De laatste componist heeft een indrukwekkend stuk geschreven met de naam ‘Narcolepsie’. Dit stuk wordt gespeeld op elektrische gitaar en verbeeldt op een uitzonderlijke manier de schemerwereld tussen slaap en wakker zijn.

Conservatorium

Michael van Dijk is pas afgestudeerd aan de Academy of Music and Performing Arts (het conservatorium) in Tilburg en studeert nu Musicologie.

Hij heeft vele prijzen gewonnen en treedt op in verschillende ensembles en weet als leraar ook in het Jacoba Cultuurhuis veel jonge mensen te enthousiasmeren voor de gitaar.

In de kapel van het Jacoba Cultuurhuis in Woudrichem zijn drie concerten van een half uur opgenomen. De eerste is op 27 februari in première gegaan.

“Aan de meer dan 500 kijkers en de vele positieve reacties merken we dat er juist in deze tijd behoefte is aan mooie concerten”, laat Chris van de Kuilen van het cultuurhuis weten.

Bijwonen

Op 13 maart gaat het tweede concert met Michael van Dijk in première. De concerten worden gratis aangeboden, maar tijdens de uitzending bestaat de mogelijkheid om dit initiatief en de musici te ondersteunen door een donatie.

Mensen kunnen het concert bekijken door op zaterdag 13 maart om 20:00 uur naar onderstaande site te gaan.

www.jacobacultuurhuis.nl/onlineconcerten