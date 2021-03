Casimir Milieuprijs voor Johan Koekkoek uit Almkerk

ALMKERK • Johan Koekkoek uit Almkerk heeft de Casimir Milieuprijs van de Brabantse Milieufederatie ontvangen.

Hij zet zich sinds de jaren 70 actief in voor natuur en duurzaamheid op het eiland Altena.

Met de onderscheiding in de vorm van een houten buitenbank wil de Brabantse Milieufederatie (BMF) haar waardering uitspreken aan Johan Koekkoek voor zijn jarenlange inzet voor natuur, milieu en duurzaamheid in de provincie Noord-Brabant.

Ruimschoots

“Johan Koekkoek voldoet ruimschoots aan de criteria van de milieuprijs”, zegt BMF-directeur Femke Dingemans.

“In de breedste zin heeft hij zich bijna 50 jaar beziggehouden met natuur, milieu, duurzaamheid en circulaire economie. Van kringloopcentrum tot energiecoöperatie, van de aanleg van een bomentuin bij het Altena College bedoeld voor praktische biologielessen, tot onderzoeken en uitproberen van vernieuwende vormen van landbouw.”

Enthousiasme voor duurzaamheid

Uit de activiteiten van Johan Koekkoek blijkt dat hij de mens centraal stelt. Of het nu was als docent biologie of tijdens een excursie in het Land van Heusden en Altena, met zijn onderwijskundige achtergrond en warm hart voor natuureducatie weet hij kinderen, volwassenen en bestuurders te enthousiasmeren om met elkaar een mooie en duurzame wereld te realiseren.

Femke Dingemans: “Samen met Johan Koekkoek zullen we een geschikte locatie zoeken voor het plaatsen van de houten buitenbank. Zo kunnen alle Brabanders genieten van onze prachtige, natuurrijke en mooie leefomgeving.”

Erkenning

De Brabantse Milieufederatie reikt sinds 1987 periodiek een milieuprijs uit. De Casimir Milieuprijs is een symbolische erkenning voor Brabanders en groepen die een positieve bijdrage aan het milieu leveren of hebben geleverd.

De BMF reikt de prijs, die vernoemd is naar haar eerste voorzitter prof. dr. Casimir, uit in de vorm van een houten bank die wordt geplaatst in de openbare ruimte in Noord-Brabant.



Duurzaam Brabant

Brabantse Milieufederatie De Brabantse Milieufederatie is een stichting die is opgericht in 1972. Het doel is het realiseren en versnellen van de overgang naar een duurzaam Brabant.