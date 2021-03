Noodkreet: ook horecaondernemers in Altena trekken het niet meer

ALTENA • Ook Koninklijke Horeca Nederland Altena Biesbosch pleit in een noodkreet aan het kabinet voor een heropeningsplan van de cafés en restaurants en ‘aanzienlijke verbeterde’ steunpakketten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.

De brancheorganisatie roept de gemeente Altena op om deze boodschap ‘met kracht te ondersteunen en uit te dragen richting het kabinet om de horeca in Nederland te redden’, aldus voorzitter Pieter Venus.

Rek is eruit

“De horeca is nu meer dan zes maanden dicht, clubs en nightlifebedrijven moeten al bijna elf maanden hun deuren gesloten houden. Veel horecaondernemers staan op omvallen. De centen zijn op, de rek is eruit.”

Horecaondernemers, medewerkers en hun families trekken het niet meer, beschrijft de Werkendammer.

Cijfers worden erger

“De verlenging van de lockdown komt keihard aan binnen de horecabranche. De cijfers waren al niet best en worden alleen maar erger. Horecaondernemers verwachten gemiddeld een omzetdaling van 45 tot 50 procent over 2020 in vergelijking met 2019. De omzet zal in januari en februari van dit jaar uitkomen op nagenoeg nihil. Afhalen en bezorgen levert in verreweg de meeste gevallen bij lange na niet de omzet op van een normale exploitatie.”

Volgens Venus ontbreekt op dit moment ‘ieder perspectief’ op heropening. KHN pleit er daarom voordat de overheid zo snel mogelijk met een economisch heropeningsplan komt.

Verantwoorde wijze

“Waarbij voor de getroffen sectoren weer ruimte komt voor economische activiteiten. En dat alles op een verantwoorde wijze.” Dat de horeca op verantwoorde wijze open kan, wordt volgens KHN bevestigd in een rapport van Crisislab.

Verruiming van het steunpakket noemt KHN ‘cruciaal’.

Portemonnee trekken

“Als de horeca door de overheid gesloten wordt gehouden ten behoeve van de volksgezondheid, dan moet de overheid ook de portemonnee trekken. De horeca vervult immers een belangrijke sociaalmaatschappelijke functie.”

KHN Altena Biesbosch vraagt Altena de oproep aan het kabinet te ondersteunen.

“Ook als gemeente zelf kunt u kijken hoe u ondernemers kunt helpen de crisis door te komen. We zien in veel gemeenten dat de samenwerking en communicatie tussen de gemeente en de ondernemers beter verloopt dan ooit. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en tekijken waar gemeenten ondernemers kunnen steunen zowel in financiële zin (terrasverruiming, uitstel van belastingen, terugbetaling leges, een ondernemersfonds, etc.) als te kijken naar verantwoorde heropening. De horeca heeft u nodig en u heeft de horeca nodig. Samen moetenwe deze crisis doorkomen, zoals Rutte aangaf.”

Huiskamer van de samenleving

De horeca speelt een belangrijke rol als ‘huiskamer van de samenleving’, besluit voorzitter Venus de brief. “We kijken er allemaal naar uit om hier weer volop van gebruik te kunnen maken. Hopelijk kan dit snel op een verantwoorde wijze.”