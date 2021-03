College Altena: ‘Sluiproutes A27 worden niet gepromoot’

ALTENA • Door automobilisten die drukte op de A27 willen vermijden via de route Kortveldsesteeg-Kalversteeg-Parallelweg te leiden wordt sluipverkeer ‘zeker niet extra gestimuleerd’, vindt het college van de gemeente Altena.

B&W hopen zo de routes door de kernen en routes met kwetsbare verkeersdeelnemers te ontzien.

Noodgedwongen keuze

“Om het sluipverkeer, dat overigens overwegend uit personenauto’s en busjes bestaat, gedeeltelijk af te wikkelen via landbouwwegen is een bewuste en deels ook noodgedwongen keuze”, schrijven B&W in de beantwoording van vragen van de VVD.

De parallelle routes via de kernen worden met extra maatregelen ‘minder aantrekkelijk’ gemaakt.

Ook op de voorgestelde route worden extra maatregelen genomen om het gedrag en de overlast van het sluipverkeer in te perken en die route ‘zo veilig mogelijk’ te maken.

Utopie

De VVD vindt dat doorgaand verkeer juist op de A27 moet blijven en überhaupt geen sluiproute moet nemen. Dat is volgens het college echter een ‘utopie’.

“De realiteit is dat op de A27 regelmatig filevorming op treedt, zij het op dit moment in mindere mate. Als de lockdown wordt versoepeld of opgeheven en ook tijdens de periode van ombouw van de A27 is de verwachting dat het risico op filevorming - en in het verlengde daarvan ook sluipverkeer - blijft bestaan. Dat noodzaakt tot maatregelen om de overlast die door dat verkeer wordt veroorzaakt aan te pakken.”

Altena vindt dat met deze aanpak sluipverkeer ‘op geen enkele wijze’ gepromoot wordt.

“Met onder andere de mottoborden wordt er juist op gewezen op gewezen dat gebruik van de A27 beter en wenselijk is.”