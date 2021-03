Altena verhoogt bedrag voor ‘dure’ accountantsverklaring

ALTENA • Verenigingen in Altena die minder dan 100.000 euro subsidie ontvangen van de gemeente hoeven geen accountantsverklaring meer te overleggen.

Het college heeft het bedrag verhoogd. “Wij vinden het bij de omvang van onze gemeente passen om de bepaalde grens van 50.000 euro te verhogen naar 100.000 euro”, staat in de beantwoording van vragen van CDA-raadsleden Arie-Pieter Verdoorn en René Roovers.

Het tweetal had eerder gepleit voor goedkopere alternatieven en voor een betere balans tussen de jaaromzet van verenigingen en de verplichtingen die daarbij horen.

Het college wil ook kijken naar goedkopere alternatieven.

“Tijdens komend overleg met de betreffende instellingen schenken wij hier aandacht aan. Daarbij zullen wij ter discussie stellen of een samenstellingsverklaring toereikend is voor bepaalde instellingen. Een dergelijke verklaring is immers goedkoper.”

Roovers is blij met de reactie van het college. “Het betekent immers dat verenigingen geen geld meer hoeven te verspillen aan dure accountantsverklaringen en dus geld in de knip houden of anders kunnen besteden”, zegt hij.