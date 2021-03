Winkels in Altena open op afspraak: ‘Stapje voor stapje de goede kant op’

ALTENA • Ondernemers en winkeliers zijn blij dat ze vanaf woensdag weer winkelend publiek mogen ontvangen.

Vanaf deze woensdag kunnen mensen op afspraak weer een winkel bezoeken. Hoewel er maar twee klanten tegelijkertijd in de winkel mogen zijn, is Zeger van der Stelt van Van der Stelt Wonen en Mode blij met deze versoepeling van de coronamaatregelen.

Ikea

“Wij hebben niet zo’n grote winkel, dus dan is twee klanten binnen prima. Voor een grote zaak als een Ikea is dat natuurlijk vrij krom, maar ik ben er wel blij mee. Alle beetjes helpen. De agenda zit deze hele week al vol met afspraken. Dat zijn ook de mensen die graag iets wíllen kopen, al zijn ze wat mij betreft niet verplicht om alleen met een aankoop de winkel te verlaten.”

Ook bij Electro World in Veen worden al veel afspraken voor een winkelbezoek gemaakt. “Al snel na de persconferentie kregen we veel telefoontjes”, vertelt Dennis van Roosmalen.

Zijn winkel ontvangt maximaal zes klanten per uur. “Hoeveel tijd er voor een bezoek nodig is, bepalen we aan de hand van het telefoongesprek. Sommige mensen hebben nu eenmaal meer tijd nodig voor advies en om een product te kiezen.”

De maanden december en januari is Van Roosmalen ‘goed doorgekomen’, mede dankzij de stroom orders die telefonisch bij Electro World binnen kwam.

Basisregels

“Februari was wat rustiger, dus ik ben blij dat we weer mogen starten. Maar eigenlijk is dit geen goede regeling voor een winkel als de onze. We zouden gewoon geopend moeten zijn volgens de basisregels van handen wassen, afstand houden en mondkapjes op. Deze nieuwe maatregelen remmen het spontane winkelbezoek. Klanten moeten gewoon binnen kunnen stappen.”

Tuincentrum Kolbach in Rijswijk opent vrijdag pas de deuren. “We hebben best wel wat vershandel en daarmee moet de winkel eerst aangevuld worden”, vertelt Arno Kolbach.

Ook bij hem hebben zich de eerste klanten al gemeld, maar een afspraak maken kan pas vanaf deze woensdagmorgen 9:30 uur.

Zo gericht mogelijk

“We ontvangen twee klanten per kwartier en roepen mensen op zoveel mogelijk alleen te komen en zo gericht mogelijk hun aankopen te doen. Aan de telefoon schatten we in of het om een grote of een kleine aankoop gaat. Dan reserveren we eventueel een extra tijdsblok.”

Tuincentrum Kolbach beslaat 12.000 m2. “Dus iedere klant heeft 6000 m2 tot zijn of haar beschikking”, klinkt het cynisch. “Voorheen mochten we maximaal 200 klanten ontvangen, die regeling was veel beter.”

De bezorgservice, de click&collect-regeling en de verkoop van snijbloemen buiten het tuincentrum hebben de afgelopen periode wel voor een ‘beetje verlichting’ gezorgd, zegt Kolbach.

Bij Van der Stelt heeft de afgelopen maanden de wooninrichting de klappen van de kledingtak goeddeels opgevangen. Daarnaast bezorgde ook de Almkerkse zaak aan huis en konden mensen met de zogenoemde ‘pas-tasservice’ items thuis proberen.

Mooi weer

Zeger van der Stelt is niet pessimistisch over de komende periode. “Ik kan wel bij de pakken neer gaan zitten, maar daar schiet niemand iets mee op. Stapje voor stapje gaat het de goede kant op. Als we straks weer los mogen, komt het allemaal wel goed. De beroerdste periode hebben we denk ik gehad. We gaan weer richting het mooie weer, dus ik ben positief gestemd.”

Van Roosmalen kijkt eveneens uit naar het voorjaar. “Ik verwacht dat we in april of mei weer wat vrijer kunnen leven.”

Hij benadrukt nog maar eens een belangrijke boodschap: “Doe je aankopen lokaal. Dichtbij en vertrouwd.”