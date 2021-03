Wijk en Aalburgse salon verder als ‘Studio Papillon’

Ruby de Waal nam de salon in 2019 over.

WIJK EN AALBURG • Ruby de Waal heeft de tweede lockdown aangegrepen om haar salon in Wijk en Aalburg een nieuwe uitstraling en een nieuw logo te geven.

“Ik wilde de salon graag eigen maken, moderniseren en vernieuwen”, vertelt de 26-jarige De Waal.

“Daar hebben we de kans voor gekregen tijdens de tweede lockdown. Daardoor heb ik gekozen voor een nieuwe uitstraling en een nieuw logo. Vanaf heden heten wij nu Studio Papillon. Dit omdat we ook meerdere behandelingen aan kunnen bieden buiten de haarstyling om. Papillon betekent ‘vlinder’ en ik heb zelf altijd heel veel met vlinders gehad. Daarom komt de vlinder ook vaak terug in het logo en in de salon. Wij zijn supertrots op onze nieuwe studio en we kunnen niet wachten om het iedereen te laten zien en iedereen weer te kunnen behandelen. Neem gerust een kijkje binnen onze vernieuwde studio”, klinkt het uitnodigend.

Woensdag weer open

Net als andere contactberoepen en winkels mag ook Studio Papillon deze woensdag weer open.

Ruby komt uit Veen en heeft op 1 november 2019 kapsalon Papillon Coiffures in Wijk en Aalburg overgenomen.

“In de salon bieden we knipbehandelingen voor dames, heren en kinderen, kleurbehandelingen, permanenten en watergolven, haarverlenging, föhnen en styling van het haar, wenkbrauwen verven en epilleren met touw en nagelstyling aan”, zegt ze.

Gezellig team

“We hebben een gezellig team van gedreven haarstylisten en een nagelstyliste met veel expertise, ervaring en passie voor het vak. Wij zijn een salon voor jong en oud, dames heren en kinderen. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen die binnen onze salon komt zichzelf kan zijn en zich hier thuis voelt. Gezelligheid staat daarom bij ons voorop. We vinden het heerlijk de klanten in de watten te leggen tijdens de behandelingen. Dat is onze drijfveer.”

Studio Papillon is op Instagram te volgen via @studiopapillon__ en op Facebook onder de naam Studio Papillon. Meer info via de website.

www.studio-papillon.com