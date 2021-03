Philip den Haan plakt verkiezingsposters met BoerBurgerBeweging (BBB)

Philip den Haan en Jacoline Peek plakken posters in Werkendam.

WERKENDAM • AltenaLokaal-fractievoorzitter Philip den Haan heeft donderdag de nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB) de helpende hand toegestoken bij het plakken van verkiezingsposters.

Vrijwilligers van BBB, onder wie Jacoline Peek uit Almkerk, zijn in het hele land actief met affiches plakken op verkiezingsborden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart.

Ze zijn actief in gemeenten waar het niet door gemeente zelf is geregeld met digitale borden of doeken, waarop alle partijen allemaal met hetzelfde formaat afgebeeld staan.

Geen plaats

Philip den Haan hielp donderdag mee in Werkendam, waar op twee van de drie borden geen plaats meer was.

“Helaas volgen niet alle partijen de aangegeven maximum formaat posters die gemeentes voorschrijven, waardoor er geen plaats genoeg is voor andere partijen op de borden. Regelmatig worden ook meerdere posters van één partij opgeplakt”, laat Jacoline Peek weten.

In hetzelfde bericht staat dat Den Haan weet wat het belang is dat er in Den Haag meer wordt geluisterd naar specifieke wensen op het platteland.

“Bijvoorbeeld als het gaat om ouderen, die zo’n 40 tot 50 kilometer moeten reizen voor een prik, omdat er slecht bereik is met openbaar vervoer.”

Vervoer naar coronavaccinatie

Eerder kwam AltenaLokaal al met het plan om inwoners van Altena die niet op eigen gelegenheid naar hun coronavaccinatie kunnen vervoer aan te bieden. Dit in samenwerking met clubs en verenigingen.

Inmiddels hebben zo’n tien tot twaalf mensen daar gebruik van gemaakt, aldus Den Haan.