De Wilgenhoek Hank gaat naar de speeltuin in plaats van gymles

HANK • Buitenspelen in de speeltuin in plaats van een gymles op kanjerschool De Wilgenhoek in Hank.

De leerlingen en leerkrachten van De Wilgenhoek in Hank zijn dolblij dat ze weer ‘gewoon’ naar school toe kunnen, ook na de carnavalsvakantie.

Maar helemaal normaal is alles natuurlijk nog niet, door alle maatregelen die nog steeds genomen moeten worden om coronabesmettingen buiten de deur te houden.

Gymlessen niet toestaan

Normaal gesproken maken de leerlingen van De Wilgenhoek voor de gymlessen altijd gebruik van de gymzaal in de campus, maar op dit moment zijn gymlessen binnen niet toegestaan.

Met het mooie weer van deze week kan daar het beste van gemaakt worden. Zo gingen de leerlingen van middenbouw-B naar de speeltuin in Hank.

Ze hebben daar een uur lang heerlijk gerend en gespeeld in het zonnetje.