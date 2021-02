‘99,9 procent heel enthousiast’ over platform voor kunst en cultuur in Altena

ALTENA • Aart Geurtsen, Herman Klop en Mariëtte van der Ven hebben een droom: een centrum, waar álle kunst- en cultuurmakers in de gemeente zich thuis voelen.

Geheel toevallig kwamen Mariëtte van der Ven en Aart Geurtsen en Herman Klop het afgelopen jaar op hetzelfde idee: één platform op het gebied van kunst en cultuur voor alle verenigingen, instellingen en ook kunstenaars die als zzp’er werken in Altena.

In dezelfde vijver

“Het viel mij op hoeveel verenigingen en instellingen allemaal afzonderlijk in diezelfde vijver vissen”, vertelt Klop.

“Ik dacht toen bij mezelf: ‘Er moet een soort platform komen, waarbinnen mensen bij elkaar kunnen komen, ze zaken kunnen afstemmen en waarmee ze gezamenlijk kunnen optrekken, bijvoorbeeld toen de gemeente bezig was met het nieuwe subsidieplan’.”

Klop, bestuurslid van Stichting Evenementen Woudrichem, stapte met zijn plan naar voorzitter Aart Geurtsen. Hij had bij de totstandkoming van de stichting al gezien hoe een overkoepelende organisatie van meerwaarde kan zijn.

Samenwerking beperkt

“Stichting Evenementen Woudrichem coördineert nu op hoofdlijnen een deel van de evenementen in Woudrichem, waaronder bijvoorbeeld het Festival Weekend en het jaarlijkse visbakken. Maar daarvoor bleef de samenwerking tussen die verschillende organisaties heel beperkt. We hopen dat we partijen kunnen verbinden en samenwerking kunnen bewerkstelligen. Het is zeker niet onze bedoeling om verenigingen samen te laten gaan, maar om mooie kruisbestuivingen te stimuleren. Daarom ondersteun ik ook het idee van een platform voor kunst en cultuur in Altena”, zegt Geurtsen.

Beeldend kunstenaar Mariëtte van der Ven constateerde in Altena een tekort aan mogelijkheden voor kunst- en cultuureducatie en klopte met een plan voor een kunst- en cultuurcentrum aan bij de gemeente.

Ondertussen hadden ook Geurtsen en Klop de weg naar het gemeentehuis gevonden en kwam het drietal met elkaar in contact. Het klikte en langzaam maar zeker namen de plannen een vastere vorm aan, vertelt Van der Ven.

Concerten niet meer op dezelfde data

Ook zij ziet voor zich hoe een platform de rol van coördinator tussen kunst- en cultuurmakers in Altena kan vervullen.

“Als een soort spin in het web zorgen voor meer onderlinge afstemming, bijvoorbeeld met een cultuurkalender, zodat muziekverenigingen elkaar met concerten kunnen aanvullen, in plaats van elkaar in de wielen rijden door dezelfde data te plannen. Juist omdat er in Altena zoveel verenigingen zijn, is die coördinatie nodig.”

Overigens gaat die vlieger niet alleen op voor verenigingen, benadrukt ze. Ook zelfstandige beeldend kunstenaars hebben profijt van een centraal punt.

Van der Ven interviewde al bijna 50 belanghebbenden in Altena over de plannen. “En 99,9 procent is heel enthousiast.”

Droom

Zeker als het gaat over de ‘droom’, die ze samen met Geurtsen en Klop heeft: een centrum voor álle kunst- en cultuurmakers in Altena. “Zodra ik het woord ‘kunstcafé’ noem, zie ik glinsterende oogjes.”

Zover is het echter nog niet. Om niet op de zaken vooruit te lopen, doet het drietal nog geen uitspraak over waar zo’n centrum zou moeten komen. Eerst worden de interviews met betrokken partijen afgerond, vervolgens mogen inwoners van Altena zich in een onderzoek uitspreken over de plannen.

Klop vindt het lastig om in te schatten wat de uitkomst daarvan zal zijn. “Ik ben in ieder geval blij dat het college hier positief tegenover staat.”

Streekdagen ook cultuur

Volgens Van der Ven hangt het ook af van hoe je de plannen verwoordt. “Kunst en cultuur hebben al gauw iets elitairs, maar iedereen heeft er dagelijks mee te maken. De Streekdagen in Meeuwen is bijvoorbeeld óók cultuur. We willen dat het zo laagdrempelig mogelijk wordt.”

Geurtsen trekt de vergelijking met sport. “Sport in Altena is niet alleen Marianne Vos, maar ook het meisje van elf dat op voetbal wil.”

Corona voorbij

De verwachting is dat in mei een onderbouwd verhaal richting de gemeenteraad kan. “We willen dan dit najaar het platform kunnen oprichten, als corona hopelijk voorbij is.”

Wie (nog) niet is benaderd is en graag zijn of haar mening of ideeën wil spuien kan contact opnemen met Mariëtte van der Ven via mariettevdven@gmail.com.