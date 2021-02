Start werkzaamheden woningbouw De Burcht Werkendam

WERKENDAM • De werkzaamheden voor de ontwikkeling van De Burcht in het centrum van Werkendam starten op 1 maart.

Er worden op deze locatie ruim 50 woningen gebouwd. Dit betekent dat er regelmatig wegafsluitingen zijn in de omgeving van De Burcht.

In totaal is de doorlooptijd van dit project ruim 2,5 jaar. De eerst werkzaamheden bestaan uit aanpassing van de riolering, kabels en leidingen, het saneren van grond en de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein nabij Bergseveld.

Onder de ruim 50 woningen die gebouwd worden zijn er sociale huurwoningen, patiobungalows (koop), appartementen (huur en koop) en seniorenwoningen (koop).

Mooi plan

Wethouder Hans Tanis: “Ik ben blij dat ook hier de schop in de grond gaat. Het is een mooi plan, waarbij voor diverse doelgroepen huur- en koopwoningen gebouwd worden in het centrum van Werkendam.”

In de eerste fase worden woningen gebouw in het noordoostelijke deel van De Burcht en langs de Van Heldenstraat. De start hiervan is in mei/juni 2021. Deze woningen zijn in inmiddels in verkoop gegaan.

De bouw van de appartementen start volgens planning in april 2022 en de woningen tussen De Burcht en Bergseveld vanaf februari 2023.

Verschillende afsluitingen

Tijdens de werkzaamheden zijn er de komende tijd verschillende afsluitingen van straten nodig. Bewoners die hier hinder van ondervinden worden per fase hierover door de aannemer geïnformeerd.

Zover nu bekend is De Burcht vanaf 1 maart afgesloten en het Molenplein vanaf 29 maart. De heropening van deze straten is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.