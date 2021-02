Ook ‘Reis door de Tijd’ voor burgemeester Lichtenberg

ALMKERK • Jan de Graaf en Anton van der Meijden hebben een exemplaar van ‘Reis door de Tijd’ overhandigd aan burgemeester Egbert Lichtenberg.

Het boek geeft een impressie van de voormalige gemeente Almkerk en plaatjes voor het boek kunnen gespaard worden bij Albert Heijn in Almkerk.

Dankzij deze plaatjesactie is een mooi initiatief ontstaan. In Almkerk bedenken twee mannen dat het een leuk idee zou zijn om deze plaatjes voor het boek ‘Reis door de Tijd’ te gaan verzamelen voor ouderen, in eerste instantie voor de bewoners van Altenahove.

Mooie verzameling

De plaatjes zijn onderverdeeld in verschillende rubrieken o.a. dorpsgezichten, verenigingsleven, kerken, 40-45, de watersnoodramp, winkels en bedrijven, feest, karakteristieke gebouwen en kunstwerken, natuur en scholen. Een mooie verzameling van vroeger en nu.

De ouderen die in Altenahove wonen zijn veelal bewoners uit de regio en het boek brengt allerlei herinneringen naar boven over hoe het vroeger was in Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk, Waardhuizen en Uppel. Vol enthousiasme worden er overal plaatjes verzameld en al gauw worden twee woonkamers omgetoverd tot verzamelplekken.

Lijsten worden gemaakt, ruilhandel ontstaat en dankzij een oproep via facebook groeien de aantallen gestaag. Er worden extra boeken geschonken en heel veel plaatjes geplakt. De aanvoer blijft maar groeien naar duizenden plaatjes.

Sneeuwbaleffect

Typisch geval van een sneeuwbaleffect. Zo zijn er tot nu toe 5184 plaatjes geplakt in 24 boeken.

De heren gaan op pad om de inwoners te verrassen. Eerst zijn boeken gebracht naar Altenahove, Antonia, Altenastaete en de Lemmenskamp.

Goezate

Dat de actie positieve reacties oproept blijkt wel uit het verzoek om het boek ook te sparen voor bewoners in Goezate. Afgelopen week werden daar de bewoners verrast met een aantal exemplaren.

Nog steeds plaatjes beschikbaar

Er zijn nog steeds duizenden plaatjes beschikbaar voor iedereen die het boek nog compleet wil maken. Mis je nog een plaatje? Neem dan contact op met de initiatiefnemers Jan de Graaf (06-11015308) en Anton van der Meijden (06-22416578).