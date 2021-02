Zangvereniging Laudatio Giessen-Rijswijk stopt na 75 jaar, mede door corona

GIESSEN-RIJSWIJK • Na 75 jaar valt op 1 maart het doek voor de Chr. Gem. Zangvereniging Laudatio uit Giessen-Rijswijk.

Door verschillende omstandigheden, waaronder de coronacrisis, zijn de leden tot de conclusie gekomen te stoppen met hun activiteiten. “Dit was geen gemakkelijke keuze”, laat secretaris Jozien Heijstek weten.

“Bij navraag bij al de leden is naar voren gekomen dat een overgroot deel niet verder meer gaat deelnemen aan ons koor. Gezien de leeftijd van velen en de geringe aanwas van nieuwe leden wordt aangegeven te willen stoppen. In veel gevallen houdt dit verband met de huidige coronabesmettingen en alle gevaren van dien”, zegt ze.

1946

In januari 1946 kwamen er plannen op tafel om in Rijswijk een zangkoor op te richten en zo ontstond CGZV De Lofstem.

In Giessen werden in dat zelfde jaar, in april, ook plannen gemaakt en werd CGZV Excelsior opgericht. Beide verenigingen maakten door de jaren heen een bloeiperiode door en hadden voldoende leden om hun stempartijen in te kunnen vullen.

Ledenaantal liep terug

Na een aantal fijne jaren begon het ledental terug te lopen en moest bij een zanguitvoering al verschillende keren versterking gevraagd worden bij het andere koor.

Door de jaren heen kwam de gedachte steeds meer naar voren om met beide koren samen één koor te vormen. Zo werd in het jaar 2000 het koor Laudatio opgericht. De keuze bleek juist te zijn, want het koor kwam weer tot bloei.