College aan VVD: ‘Werk aan kruispunt Duijlweg-Midgraaf nog niet klaar’

ALMKERK • Het kruispunt Duijlweg-Midgraaf in Almkerk is nog niet aangepast.

Dat schrijft het college in de beantwoording van schriftelijke vragen van raadslid Jan Kolff.

De VVD’er had in januari nog geconstateerd dat, ondanks de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, het kruispunt juist ‘onveiliger’ is geworden.

De insteek was om bij het asfaltonderhoud in najaar van 2020 aansluitend aan het wegonderhoud van de Duijlweg de aanpassing van het kruispunt Duijlweg-Midgraaf uit te voeren, blijkt uit het verhaal van het college.

Uitloop

“Door uitloop van de werkzaamheden aan de Duijlweg, de noodzaak om het kruispunt open te houden als onderdeel van de vervangende route en voor de bereikbaarheid van landbouwpercelen (oogstseizoen), is de aanpassing van het plateau Duijlweg-Midgraaf in 2020 uitgesteld De door u aangegeven zeer lage drempels zijn derhalve nog niet aangepast.”

Rond de zomer wordt gestart met wegonderhoud aan de Midgraaf. De aanpassing van het kruispunt Duijlweg-Middag wordt voor de zomer uitgevoerd.

“Omdat bij het wegonderhoud van de Midgraaf in 2021 het asfalt wordt vervangen, zijn daarop nog niet de door u aangehaalde bliksemschichtmarkeringen aangebracht. Deze worden bij het onderhoud van de Midgraaf meegenomen”, schrijven B&W aan de VVD.

Geen extra maatregelen

Het college blijft er overigens bij dat de kruising veilig is. “Met de maatregelen die op het kruispunt Duijlweg-Midgraaf en aantakkende wegen zijn of nog worden genomen, ziet het college geen noodzaak tot verdergaande maatregelen.”