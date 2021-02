Wethouder stuurt brandbrief naar Den Haag: ‘Help ondernemers deze crisis door’

ALTENA • Wethouder Matthijs van Oosten roept Den Haag op om te bekijken of ‘lokaal maatwerk’ geleverd kan worden, zodat ondernemers in Altena de gevolgen van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden.

Dat schrijft Van Oosten in een brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het schrijven is medeondertekend door collega-wethouders uit de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen, Breda en Gorinchem.

De boodschap: Zoek lokaal naar mogelijkheden om ondernemen coronaproof te organiseren, zeker nu landelijk de coronaregels weer verder zijn aangescherpt.

Kalverstraat

“De drukte in de Kalverstraat is anders dan in de Hoogstraat in Werkendam of in het winkelhart van Wijk en Aalburg”, geeft Van Oosten als voorbeeld.

“Dat vraagt ook om een verschillende aanpak. Kijk bijvoorbeeld naar het maximaal aantal klanten per vierkante meter, dat ging hier in Altena ook heel goed.”

Ondernemers hebben het zwaar in deze coronacrisis. “Dagelijks komen verhalen en oproepen van ondernemers tot ons met schrijnende gevallen”, schrijven de gemeenten aan het ministerie.

BIZ Centrum Werkendam

De brief is verstuurd mede na een noodkreet van George van den Heuvel, voorzitter van ondernemersclub BIZ Centrum Werkendam.

“Deze verhalen raken ons. Achter deze verhalen gaat veel persoonlijk leed schuil. Mensen zien hun levenswerk afgebroken en daarmee hun eigen toekomst en die van hun gezin en werknemers onzekerder worden. Zij snakken naar perspectief. Perspectief om weer te kunnen ondernemen.”

Dat perspectief wordt te weinig geboden met de click&collect-regeling.

Feitelijk onuitvoerbaar

“Een feitelijk onuitvoerbare regeling”, vinden wethouder Van Oosten en zijn collega’s.

En ook steun- en herstelpakketten bieden naarmate de coronacrisis voortduurt niet voor iedereen soelaas.

Gemeenten hebben dan wel uitstel van betaling van lokale lasten verleend, huren deels kwijtgescholden en hun inkopen zoveel mogelijk lokaal gedaan, ze lopen nu tegen hun grenzen aan, beschrijft Van Oosten.

Gekort op TVL of NOW

“Als gemeente sta je met je rug tegen de muur, want een ondernemer zit helemaal niet op een bijdrage uit een lokaal steunfonds te wachten. Daardoor ontstaat weer het risico dat hij gekort wordt op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).”

Maar wat dan wel? De overheid zou bijvoorbeeld proactief steunpakketten in kunnen richten, oppert de wethouder. “Het grote manco van een steunmaatregel is dat je eerst een probleem moet hebben. Als je weet dat winkels voor een periode dicht moeten, kun je dat ook op voorhand regelen.”

Ruimhartiger met terugbetalen

Ook zou er ruimhartiger naar terugbetaalregelingen gekeken kunnen worden.

“Ik ben het helemaal eens met dat als je iets hebt gekregen waar je uiteindelijk geen recht op hebt, je dat terug moet betalen. Maar dat een ondernemer in de tweede lockdown de rekening krijgt van de eerste lockdown zou niet moeten. De overheid moet die facturen nu helemaal niet sturen. Bekijk de situatie eens goed na de crisis en geef ondernemers dan bijvoorbeeld de gelegenheid om gespreid over drie jaar het bedrag terug te betalen. Laten we elkaar nu vooral niet een faillissement in helpen.”

Van Oosten vindt het moeilijk in te schatten of winkels hun deuren weer moeten kunnen openen.

Er kan meer

“Ik heb de cijfers niet die onze premier wel heeft. Als je kijkt naar de dalende lijn van de besmettingscijfers zou je zeggen ja, maar met een mogelijke derde golf in het vooruitzicht niet. Ik denk wel dat er meer kan dan dat er nu wordt toegestaan, vandaar ook deze oproep aan het ministerie. Zoek de ruimte en help ondernemers deze crisis door.”