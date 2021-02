Bouw 28 appartementen in Woudrichem stap dichterbij

WOUDRICHEM • De bouw van het appartementencomplex Poort van Woudrichem is stap dichterbij, nu wethouder Hans Tanis en projectontwikkelaar Van Daalen hiervoor een overeenkomst hebben getekend.

Op de plaats van het vroegere kantoor van Waterschap Rivierenland aan de Middelvaart moeten 28 duurzame appartementen, waarvan zeven huurappartementen, komen.

Het bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage.

De Poort van Woudrichem is één van de van de woningbouwprojecten in Altena die prioriteit hebben gekregen.

Snel starten

Wethouder Tanis hoopt dat de bouw snel kan starten, zodat er weer nieuwe woningen in Woudrichem bijkomen.

“Het blijven bouwen van woningen is belangrijk. Daar zetten we ons voortdurend voor in. Dit project is door de ligging natuurlijk bijzonder, zo prominent bij de toegangsweg vanuit de Almkerkseweg en Veldweg. De plannen die er nu liggen zijn fraai en zorgen voor een mooie blikvanger bij binnenkomst in Woudrichem.”

De appartementen komen in plaats van het oude kantoor van het waterschap. Na vijftien jaar leegstand en tijdelijke verhuur is er met de bouwplannen weer zicht op een ‘passende herbestemming’ van het perceel.

Meegedacht

“We zijn blij dat er bij de verschillende momenten inwoners uit de omgeving, maar bijvoorbeeld ook Altenatuur hebben meegedacht en reacties hebben gegeven”, zegt Tanis.

De planning is dat de gemeenteraad in juni het bestemmingsplan vaststelt. Daarna kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en kan de aannemer de koopappartementen in de verkoop zetten.