Politiek in Altena geeft meer ruimte voor bouw eigen huis

ALTENA • De gemeenteraad wil mensen in Altena die zelf een woning willen bouwen of willen laten bouwen alle ruimte bieden om daarbij zelf aan het roer te staan.

Politiek Altena stemde dinsdagavond bij de behandeling van de hoofdlijnen voor een nieuwe woonvisie in met een ‘realistische doelstelling voor eigen opdrachtgeverschap’ bij nieuwbouwwoningen.

Vernieuwende woonvormen

“Om ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven en om vernieuwende woonvormen te realiseren”, staat te lezen in het amendement, dat was ingediend door Anne Duizer van de ChristenUnie.

De aanvulling was op voorhand al ondertekend door CDA, Progressief Altena, AltenaLokaal en SGP. Uiteindelijk stemden ook VVD en PvdT in.

Heft in eigen handen

“Je ziet dat mensen graag weer het heft in eigen handen willen nemen op dit vlak”, aldus Duizer.

Bovendien zou eigen opdrachtgeverschap inwoners van Altena beter de gelegenheid bieden om een eigen woning te realiseren die past bij hun wensen.

Christian Alderliesten (Progressief Altena) en Arno Bouman (CDA) voegden daaraan toe dat het eigen opdrachtgeverschap moet voorkomen dat ‘we te veel voor de Randstad aan het bouwen zijn.’

Groene woonomgeving

De ChristenUnie diende ook een motie in om het belang van een groene woonomgeving in de woonvisie te waarborgen. Ook hier stemden alle partijen mee in.

“Met de motie willen we voorkomen dat te veel kernen versteend gaan worden”, onderstreepte CDA’er Bouman.

Naast het amendement en de motie werd dinsdag ook de zogenoemde hoofdlijnennotitie in de aanloop naar de woonvisie unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.