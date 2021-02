VV Almkerk start met Masked Almkerker

ALMKERK • VV Almkerk zendt vrijdag 19 februari de eerste uitzending van Masked Almkerker uit via YouTube, de eigen website en socialmediakanalen.

De serie is geïnspireerd door het televisieprogramma The Masked Singer, waar bekende Nederlanders met een masker op zingen en de jury moet raden wie er onder het masker zit.

VV Almkerk en de activiteitencommissie hebben nu een Almkerkse variant gemaakt. Ze hebben acht bekende inwoners bereid gevonden mee te doen als Masked Almkerks, van ondernemers tot vrijwilligers. Zij geven een gemaskerd optreden onder de namen Beren(d) Botje, Dance Monkey, Sluwe Vos, Kippenboer, Oranje Leeuw, Hippie Donkey, Unicorn en Stierenvechter.

De oude wijkagent is bereid gevonden om de deelnemers te ondervragen, in de antwoorden zitten drie hints verborgen. Daarnaast treden alle deelnemers natuurlijk op. Het programma is te zien in drie afleveringen via het YouTube-kanaal van VV Almkerk, op instagram, op Facebook en de website van VV Almkerk. Vrijdag 19 februari komt de eerste aflevering live op YouTube.