Dorpsraad Almkerk peilt meningen van de inwoners

ALMKERK • De dorpsraad Almkerk wil graag de wensen en behoeften van haar inwoners in beeld brengen. Daarom hebben zij een enquête opgesteld met een aantal vragen over het woon- en leefgenot van de Almkerkse gemeenschap.

Een belangrijk onderdeel van deze enquête vormen de vragen rondom de woningbouwvoorziening in Almkerk. De dorpsraad Almkerk maakt zich hard om zo snel mogelijk woningen in Almkerk te gaan bouwen.

Maar ook vragen over de openbare ruimte, veiligheid en voorzieningen voor jongeren en ouderen komen onder andere aan bod. Alle leden hebben de enquête per email ontvangen. Ook niet-leden worden dringend gevraagd de enquête in te vullen. Zij kunnen deze raadplegen via de website van de dorpsraad Almkerk.

Met de uitslag van de enquête wil de dorpsraad verdere invulling gaan geven aan de met de inwoners opgestelde dorpsvisie Almkerk.