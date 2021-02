Cobien Bruggeling nieuwe Biesboschregisseur

ALTENA • Cobien Bruggeling is aan de slag gegaan als nieuwe Biesboschregisseur.

In de Biesbosch bouwen Staatsbosbeheer en de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen aan een nieuwe samenwerking. Na het opheffen van het Parkschap worden de Biesboschzaken op een andere manier georganiseerd. De gemeenten en Staatsbosbeheer ondertekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Ondernemers en gebruikers in de Biesbosch worden meer betrokken en krijgen meer positie om zelf bij te dragen aan ontwikkeling in het gebied. Om deze ontwikkeling te stimuleren krijgen de gemeenten, Staatsbosbeheer, ondernemers en gebruikers een steuntje in de rug van een nieuw gezicht in de Biesbosch, Cobien Bruggeling. Zij gaat in de Biesbosch aan de slag als Biesboschregisseur.

Cobien Bruggeling is geen vertegenwoordiger van de overheidsorganisaties, maar staat tussen de ondernemers en gebruikers van het gebied. De gemeenten en Staatsbosbeheer schuiven dus naast de Biesboschregisseur aan bij verschillende projecten waar zij aan bijdragen. Haar eerste werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op kennismaken met alle stakeholders en het verkennen van het gebied.