Weidevogelgroep Altena zoekt vrijwilligers

ALTENA • Weidevogelgroep Altena is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Het weidevogelseizoen 2021 staat voor de deur. Over niet al te lange tijd zullen de eerste kieviten met hun spectaculaire duikvluchten door het luchtruim buitelen.

Weidevogelgroep Altena wil samen met Altenatuur, de Vereniging Milieu Beheer (VMB) Hank/Dussen, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch (ANV) en het Brabants Landschap de zoekgebieden uitbreiden. Zo’n 150 boeren en loonwerkers verlenen hieraan hun enthousiaste medewerking.

Speciale apps

Weidevogelbescherming is een echte lenteactiviteit die plaatsvindt tussen half maart en eind juni. Vrijwilligers zoeken verdeeld in acht loopgroepen op akkers en weilanden naar nesten, in principe gedurende één of twee dagdelen per week. De zoektocht naar een nest is sowieso spannend en veel mensen ervaren het vinden van ‘je eerste nest’ als een onvergetelijke kick. Met behulp van speciale apps worden de gevonden nesten in kaart gebracht.

Doorstart

Vrijwilligers (jong en oud) die het komende voorjaar over vrije tijd beschikken en lekker buiten bezig willen zijn, worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij de bestaande loopgroepen. De ‘loopgroep Veen’ maakt momenteel een doorstart, vrijwilligers in die regio zijn meer dan welkom

Voor nieuwe vrijwilligers worden dit jaar in samenwerking met het Brabants Landschap digitale cursusavonden georganiseerd. Tijdens deze cursus komen weidevogels, hun leefwijze, het landbouwbedrijf en de werkzaamheden van de boer aan bod.

Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: Altenatuur@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

www.altenatuur.nl