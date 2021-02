Vrijdag 19 februari eerste aflevering Masked Almkerker

ALMKERK • De activiteitencommissie van voetbalvereniging Almkerk heeft The Masked Almkerker opgezet, waaraan elke inwoner van Almkerk kan deelnemen.

Acht bekende Almkerkers hebben zich onherkenbaar verkleed in een speciaal pak en zingen een lied. Er zijn drie aflveringen en een finale. De eerste uitzending -op You Tube- is vrijdag 19 februari.

Elke dag komen er op social media hints voorbij. En als klap op de vuurpijl worden de kandidaten ondervraagd door wijkagent Job van Breugel. In deze ‘overhoringen’ zitten drie hints verborgen.