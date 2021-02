Zorg om aangereden wild in Biesbosch

WERKENDAM • De gemeente Altena doet onderzoek naar verkeersremmende maatregelen in de Noordwaard. Dat liet wethouder Roland van Vugt weten op vragen van Progressief Altena raadslid Anne-Wil Maris over de vele dieren die worden dood gereden in de Noordwaard.

Wethouder Van Vugt noemt faunapassages niet de beste optie om het aantal aanrijdingen terug te dringen. Rob Haan van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch liet weten dat alleen multifunctionele faunapassages, waar zowel bevers, reeën en vossen gebruik van maken, een oplossing zijn.

“De gemeente kan het beste overleggen met de ecologen van Staatsbosbeheer. Twee van onze medewerkers zijn bovendien bevercoördinator voor de Biesbosch”.

Gissen naar exacte oorzaak

Al eerder trok de Wildbeheer Eenheid Biesbosch(WBE) aan de bel over het hoge aantal reeën dat in 2021 is doodgereden in de Biesbosch. Ook bevers zijn regelmatig het slachtoffer van aanrijdingen in de Noordwaard. ‘Hotspots’ op de Bandijk zijn de Kievitswaard, de kruising met de Kroonweg en bij de Wassende Maan.

Anton Wintermans van de WBE laat weten dat de reeën niet alleen in Noordwaard zijn aangereden, maar ook in de Oostwaard. Zo waren er aanrijdingen op de Killeweg, de Jeppegatweg, de Grote Waardweg en de Dijkgraaf den Dekkerweg.

Naar de exacte oorzaak van het hogere aantal aanrijdingen blijft het ook voor Wintermans gissen. “We registeren al meer dan 25 jaar het aantal aanrijdingen en zagen in januari een extreme stijging. Het wordt in de polders steeds drukker en als dieren dan vluchten voor hoogwater, worden ze door het drukke verkeer weer terug het koude water ingedreven. In de Noordwaard wordt altijd flink gas gegeven en soms wel 100 km/uur gereden, we testen zelf bij maximaal 60 km/uur met groot licht en dan kun je ze altijd ontwijken”.

Honden en fotografen

Volgens de WBE varieert de reeën populatie in de Noord- en Oostwaard van zo’n 180 tot maximaal 240 reeën. Jaarlijks wordt zo’n twintig procent afgeschoten, de aantallen worden door de provincie bepaald. De dertig jagers in het gebied mogen bij toerbeurt reeën afschieten. “De reeën schrikken niet van een enkel schot, maar wel van loslopende honden en fotografen die ze tot in het water najagen voor een foto”.

Niet over één kam scheren

Noordwaardbewoner Joke de Vlieger vraagt de jagers meer rekening te houden met hoog water in de polder. “De Noord- en Oostwaard worden teveel over één kam geschoren, na de ontpoldering is de wildstand in dit gebied veranderd.” Maar ook toename van bezoekers ziet ze als mogelijke oorzaak van het stijgend aantal aanrijdingen.

“En als meer reeën worden doodgereden, worden er dan minder afgeschoten? Dat zou wel zo sportief zijn”, zo vraagt De Vlieger zich af. “Als leek weet je ook nooit hoeveel reeën hier zitten en hoeveel er mogen worden afgeschoten. Daar zouden ze meer transparant over moeten zijn. De reeën hebben het hier gewoon moeilijker door het hoge water, is het dan nog verantwoord dat er zoveel worden afgeschoten? We zien ook wel dat ze overzwemmen naar de Oostwaard bij hoog water op zoek naar rust en om droog te zitten, maar dan worden ze soms alsnog afgeschoten.”

De laatste jaren ziet ze meer van de jacht, ook van bezoekers aan de Noordwaard krijgt ze weleens vragen over het jagen in de polder. Naast het schieten van reeën worden in de polders ook ganzen, eenden, fazanten en hazen afgeschoten.