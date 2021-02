Wegen in Altena grotendeels weer sneeuwvrij

ALTENA • De gladheidsbestrijding in de gemeente Altena gaat langzaam maar zeker de goede kant op.

Terwijl iedereen geniet van de sneeuw- en ijspret, is de gemeente Altena samen met lokale aannemers druk om de wegen sneeuwvrij te krijgen.

Inmiddels in 90 procent van de strooiroutes schoon, laat de gemeente desgevraagd weten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Met twintig sneeuwauto’s wordt in ploegendienst dag en nacht gewerkt.

“Onze medewerkers zetten zich al sinds zaterdagmiddag maximaal in om de doorgaande routes en fietspaden begaanbaar te houden. We doen dit op basis van de vastgestelde strooiroutes. We werken in meerdere ploegen samen met diverse lokale aannemers”, liet Altena eerder al weten.