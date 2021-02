Afval en oud papier tot en met zondag niet opgehaald in Altena

ALTENA • De Afvalstoffendienst heeft samen met de gemeente Altena besloten om tot en met zondag 14 februari geen afval op te halen. Dat geldt ook voor het oud papier.



De weersvoorspellingen geven de hele week nog strenge vorst aan. Het is daarom niet mogelijk om met de vuilniswagens elke straat te bereiken, laat de gemeente weten.

Vanaf maandag weer

“Op dit moment gaan we ervan uit dat de wagens vanaf maandag weer veilig door de straten kunnen rijden. Maar dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. In het weekend wordt hierover en beslissing genomen. Als er volgende week wel gereden kan worden, wordt het restafval en plastic als eerste opgehaald.”

Inwoners worden hierover geïnformeerd via de AfvalWijzer-app, de website van de gemeente, Facebook en andere socialmediakanalen.

De gemeente vraagt de inwoners om geen afval aan de straat te zetten, maar de containers en zakken thuis te bewaren.