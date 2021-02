Strenge voorwaarden gemeente aan openen ijsbanen in Altena

ALTENA • Het vriest flink en die vorstperiode houdt nog even aan: de schaatskoorts in de regio loopt dus hoog op. De ijsclubs proberen er op in te spelen, maar dat kost de nodige hoofdbrekens.

De ijsclubs willen hun leden het liefst zo snel mogelijk op de schaats zien, maar het kost ze veel hoofdbrekens om de coronaregels goed na te kunnen leven.

Inmiddels weten de ijsclubs wel dat de ijsbanen open mogen van de gemeente Altena, maar de gemeente heeft strenge voorwaarden aan de openstelling verbonden.

Zo moeten mensen van 18 jaar en ouder vooraf reserveren en zijn groepsreserveringen voor meer dan twee personen niet mogelijk. Ook moet er een gezondheidscheck plaatsvinden bij bezoek aan de ijsbaan. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Maximaal twee personen

Op de ijsbaan mogen maximaal twee personen in groepsverband samenkomen.

Dit maximum van twee personen geldt niet voor mensen die wonen op hetzelfde adres plus één gast, voor kinderen tot en met 12 jaar, voor jongeren tot en met 17 jaar die aan het schaatsen zijn en ook niet voor trainers of begeleiders van een sportactiviteit op de ijsbaan.

Geen koek en zopie

Koek- en zopietenten zijn niet toegestaan. Toiletten mogen wel open. De gemeente vraagt de ijsclubs ook na te denken over het aantal mensen dat op de ijsbaan toegelaten mag worden. Dit in verband met de 1,5 meter afstandsregel.

De clubs kunnen hiervoor het stappenplan van de KNSB als richtlijn gebruiken.

Het betekent dat de ijsclubs veel vrijwilligers moeten inschakelen om voor handhaving te kunnen zorgdragen. Veel ijsclubs tobben nog over de invulling. Er is al een ijsclub die het niet zitten. Bij ijsclub De IJsvrienden in Wijk en Aalburg vinden ze het in ieder geval een te grote opgave.

Niet voor politieagent spelen

Voorzitter Jochem Uithoven vertelt dat het geen doen is om aan die regelgeving te voldoen. “We hebben eerder al besloten om de baan niet te openen. En dat standpunt blijft gehandhaafd. We gaan niet voor politieagent spelen.”

Sparta’82 in Andel, De Plomperd in Almkerk en ijsclub Hermine in Sleeuwijk weten nog niet precies hoe ze hun banen gaan openen. “Wij denken aan tijdsblokken en alleen voor de eigen leden”, laat De Plomperd-bestuurder Adriaan van As weten.

“Ook wij denken alleen voor leden open te gaan, maar hoe dat moeten we nog bekijken”, zegt Diny Bouman van Sparta’82.

Alleen voor kinderen

Diverse clubs denken ook na om eventueel alleen voor de kinderen open te gaan. “We denken in eerste aanleg open te gaan op de middagen en dan alleen voor de kinderen”, zegt voorzitter Hans Uithoven van ijsclub Juliana in Babyloniënbroek.

Die gedachte leeft ook bij De Wijde Alm in Waardhuizen en ijsclub De Eendracht in Nieuwendijk.