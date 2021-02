Beheerders De Bolderik Sleeuwijk: ‘Het kan alleen maar beter worden’

SLEEUWIJK • Kersverse beheerders Jan en Wilma Abbring willen het liefst zo snel mogelijk weer open. Tot die tijd doen ze er alles aan om te overleven.

Jan en Wilma Abbring kennen op z’n zachtst gezegd een moeizame eerste periode als beheerders van De Bolderik in Sleeuwijk. Sinds afgelopen zomer runnen zij het dorpshuis - ‘multifunctioneel centrum is beter, we zijn er bijvoorbeeld ook voor bedrijven’ - in Sleeuwijk, maar door de coronacrisis kwamen ze er niet echt lekker in, blijkt uit het verhaal van Jan.

Het echtpaar gooide half augustus al de deuren open voor verenigingen en op 1 september gingen Jan en Wilma officieel van start. “Maar in oktober konden we alweer dicht. Tussendoor konden verenigingen nog wel gebruik maken van de sportzaal, maar na de toespraak van premier Rutte in december ging de deur dus wederom op slot.”

Geen klaagverhaal

Wie denkt dat dit een klaagverhaal wordt, komt echter bedrogen uit. Jan en Wilma hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten en hebben van alles opgetuigd om in ieder geval iedere maand de vaste lasten te kunnen betalen.

Zo kan iedereen bij De Bolderik terecht voor het afhalen van de ‘lekkerste friet van Sleeuwijk’ en snacks en kunnen mensen om het dorpshuis te ondersteunen een grote knuffelbeer kopen om hun plekje aan de bar warm houden, totdat de coronamaatregelen het weer toestaan om zélf een hapje en een drankje te komen doen.

Schaatsen slijpen

Ook heeft De Bolderik zich aangemeld als mogelijke priklocatie en kan Jan, als schaatstrainer bij Duosport op de ijsbaan in Breda, ook schaatsen slijpen. Noren kunnen bij De Bolderik gebracht worden en slijpen kost 8,50 euro. Altijd handig om te weten met dit winterweer. Ook deden al 25 teams mee aan een online pubquiz van het dorpshuis en zijn er ook plannen voor een online bingo. Op 21 februari wordt een autopuzzeltocht voor het hele gezin georganiseerd.

Zoals Wilma het verwoordt: “We doen er alles aan om de binding met de mensen in het dorp te houden. We zetten het dorpshuis op de kaart. Op deze manier proberen we te overleven.”

De periode dat De Bolderik open was, geeft in ieder geval vertrouwen voor de toekomst, zegt ze.

Voor de gasten

“De mensen in Sleeuwijk steunen ons heel erg en vragen regelmatig hoe het met ons gaat. Je merkt ook dat ze er weer zin in hebben om iets te ondernemen. Onze agenda voor dit najaar loopt alweer langzaam vol. Daar doen we het voor, voor onze gasten. Je houdt gewoon vol.”

Wilma heeft een baan, dus er komt in ieder geval geld binnen, voor Jan ligt dat anders. Hij volgt wel een opleiding tot leermeester, maar maakt ondertussen als startende ondernemer geen aanspraak op coronacompensatie vanuit Den Haag.

“Het is moeilijk op dit moment”, vertelt hij. “Je hoopt hier met een leuke baan een goede boterham te verdienen en dan krijg je dit. In het begin maakte de coronacrisis me opstandig, ik had weinig begrip voor de maatregelen. Nu heb ik me er bij neergelegd, maar ik heb voor mezelf wel een datum in m’n hoofd dat het allemaal wel weer moet gaan draaien.”

Steun komt er in ieder geval van Stichting Cultureel Centrum De Bolderik. Die schold Jan en Wilma over het laatste kwartaal de huur kwijt, maar voorzitter Wouter Wissink en penningmeester Kees van de Water moeten ondertussen ook onderhandelen met de gebruikers, die door het coronavirus geen gebruik hebben kunnen maken van de zalen.

Schade wordt groter

“We teren in op onze reserves en de schade wordt wel groter, maar we houden het nog wel even vol”, zegt Wissink. “Aan de andere kant willen we straks ook weer kunnen investeren om het gebouw in goede staat te houden voor Jan en Wilma.”

Over een helpende hand vanuit de gemeente heeft De Bolderik een gesprek gehad met wethouder Shah Sheikkariem, die eerder al liet weten dat hij geen dorpshuis in Altena om laat vallen.

De moed erin

Jan en Wilma houden de moed erin.

“We hopen dat iedereen snel gevaccineerd is en we willen natuurlijk zo snel mogelijk open. De draaiboeken voor een stapsgewijze opening liggen klaar, zodat we telkens kunnen uitbouwen. Slechter hadden we niet kunnen beginnen. Het kan alleen maar beter worden.”