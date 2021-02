Basisscholen in Altena weer open: ‘Fijn dat het weer kan’

REGIO • Alle basisscholen van scholenvereniging De Stroming en Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) zijn maandag weer opengegaan. “We vertrouwen erop dat het goed blijft gaan.”

Mag je als basisschool na bijna twee maanden de deuren weer openen, krijg je te maken met extreem winterweer. Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) besloot na overleg tóch de leerlingen te ontvangen. “Mede omdat de scholen al zo lang dicht zijn geweest”, zegt Cindy Middeljans namens SOOLvA.

Op de acht openbare scholen zijn alle leerkrachten weer aan het werk en ook alle leerlingen zijn aanwezig, op een enkeling na. Zo konden sommigen leerlingen van Talentschool De Almgaard, die een regiofunctie heeft, bijvoorbeeld vanwege de sneeuw niet met de taxi naar school komen.

Binnen De Stroming, de vereniging voor protestants-christelijk onderwijs, werd één leerkracht die zelf niet durfde te rijden opgehaald door een directeur, maar ook hier laten ze zich verder niet tegen houden door de sneeuw. En ook niet door corona.

Enige voorzichtigheid

“Er is wel enige voorzichtigheid onder collega’s. Met name de 60-plussers hebben opgezien tegen deze dag. Maar iedereen is ervan overtuigd dat het goed is voor de kinderen”, zegt Ton Lenting, bestuurder bij De Stroming.

“Het is fijn dat het weer kan”, vult Middeljans aan. “Het voelt als de eerste dag na een vakantie, er is sprake van gezonde spanning.”

Quarantaineregels

Want spannend is de opening van de basisscholen toch zeker wel een beetje, al is het alleen maar vanwege de quarantaineregels voor kinderen die besmet raken met het virus en hun klasgenootjes. Wie bij een leerling in de klas zit die positief test op het coronavirus moet - samen met broertjes en zusjes uit andere klassen - vijf dagen in quarantaine en zelfs tien dagen als ze zichzelf niet laten testen.

“Die regels zijn vrij heftig”, stelt Lenting.

Chaos reëel scenario

“Ze zijn eenduidig, maar de gevolgen zijn groot. Voor je het weet ligt je hele school plat. Chaos is een reëel scenario. Besmettingen onder kinderen komen nu eenmaal voor en als het eenmaal in de school is kan het hard gaan. Ik hou m’n hart vast. En er zijn natuurlijk ouders die het niet prettig vinden dat hun kinderen getest worden.”

Ook Middeljans ziet ‘moeilijkheden’. “Maar we zullen moeten ondervinden hoe het gaat.”

Bij de opening van de scholen heeft SOOLvA constant de kwaliteit van onderwijs afgewogen, vertelt ze. “Die kwaliteit moet haalbaar, maar ook veilig zijn. Daarom kiezen we er bijvoorbeeld voor om start- en eindtijden gelijk te houden. Anders staan ouders bij elkaar te wachten, dat wil je niet.”

Overigens bleek bij een gezamenlijk overleg met alle schoolbesturen in Altena dat alle scholen wat de uitvoering betreft op één lijn zitten. “Mooi om te zien”, vindt Middeljans.

Het zal de komende weken roeien worden met de riemen die er zijn, verwacht Lenting.

Ongestructureerde periode

“Tot de meivakantie zal het een ongestructureerde periode worden. Daarna zal het denk ik weer beter gaan, net als vorig jaar. Het personeel wil er vooral de schouders eronder zetten, gewoon aan de slag. We hopen dat het goed blijft gaan, maar een nieuwe scholensluiting is niet ondenkbaar.”

Middeljans kijkt ook naar Den Haag. “Ik hoop dat ze daar passende maatregelen nemen. Niet te snel de deuren dicht, maar ook niet te lang open.”