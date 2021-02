CDA Altena wil gemeentelijk noodfonds voor ondernemers

ALTENA • Het CDA in Altena wil kijken naar de mogelijkheden voor een noodfonds voor ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis.

Het CDA wil graag weten hoe het college over zo’n gemeentelijk noodfonds denkt.

Schrijnende gevallen

Volgens raadsleden Arie-Pieter Verdoorn en Gerard Paans gaat het met name om de ‘schrijnende gevallen’. “Twee willen wij in het bijzonder onder uw aandacht brengen”, stellen Verdoorn en Paans in vragen aan het college.

“Dat zijn de verhalen van Marloes Nederveen, kapster uit Dussen, en het verhaal van ‘n Tikkie Anders uit Sleeuwijk. U heeft deze verhalen vast gelezen. Allebei trieste voorbeelden van hoe het kan gaan met ondernemers die hard door de coronacrisis zijn getroffen. En zo zijn er nog vele andere verhalen.”

Ook verenigingen in Altena hebben het ‘enorm zwaar’, merken ze op. “We zullen in deze tijd solidair met elkaar moeten zijn.”