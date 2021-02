VVD: ‘Sluipverkeer moet op A27 blijven’

ALTENA • “De sluipende automobilist is op geen enkele lokale weg in Altena welkom”, vindt de VVD.

De partij reageert hiermee op het voornemen van het college om het sluipverkeer langs de A27 ‘aan te moedigen’ om via Kortveldsesteeg, Kalversteeg en Parallelweg te rijden.

Verkeerd signaal

“Wij vinden dit een verkeerd signaal richting de sluipende automobilist. Doorgaand verkeer moet op de A27 blijven en moet in het geheel niet door ons gebied sluipen”, schrijft VVD-raadslid Jan Kolff in schriftelijke vragen aan het burgemeester en wethouders.

“Onze landbouwwegen zijn niet aangelegd om te dienen als parallelweg naast de A27. Met name in de oogsttijd komen al duizenden tractoren met kiepers vol aardappelen over deze wegen. Het is er al druk en gevaarlijk genoeg zonder de toevoeging van de sluipende automobilisten.”

Minst belastende route

Volgens Kolff is de A27 zelf de ‘minst belastende route’ om sluipverkeer over de leiden.

“Wij begrijpen dat u niet alle potentiele sluiproutes kunt voorzien van drempels, sluizen, etc. en dat u prioriteit geeft aan het bestrijden van de sluiproutes door de woonkernen. Dat betekent echter niet dat het gebruiken van overige sluiproutes moet promoten als een voorkeursroute.”

De VVD pleit dan ook voor een andere communicatiestrategie.