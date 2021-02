Coronatestlocatie in Gorinchem tot en met zondag 14 februari gesloten

GORINCHEM • De coronatestlocatie van de GGD aan de Edisonweg 9 in Gorinchem is, als gevolg van de weeromstandigheden, gesloten tot en met zondag 14 februari. Op maandag 15 februari zal de testlocatie weer vanaf 12:00 uur geopend zijn.

Degenen die al een afspraak voor een coronatest in Gorinchem hebben gemaakt, worden door de GGD ZHZ gebeld en kunnen meteen een nieuwe afspraak maken voor de testlocatie in Dordrecht of de Hoeksche Waard. Als men voorkeur heeft voor een testlocatie buiten de regio Zuid-Holland Zuid, kan via het landelijk callcenter (0800 1202) een nieuwe afspraak worden gemaakt.

IJslaag op de vloer

De reden voor het sluiten is dat de veiligheid van bezoekers en personeel momenteel niet kan worden gegarandeerd. De testlocatie in Gorinchem beschikt over een zogenaamde gietvloer. Omdat auto’s naar binnen rijden en stil moeten staan, loopt het water van de auto’s op de vloer. Deze vloer absorbeert het water niet, waardoor het snel bevriest en er een ijslaag ontstaat.

Ook strooien werkt niet, omdat de vloer het strooizout niet absorbeert. Dit betekent dat auto’s mogelijk kunnen doorglijden en er risico’s zijn voor zowel de bestuurder van de auto als het personeel.

Met diverse partijen is bekeken of er aanpassingen aangebracht kunnen worden zodat het testen wel doorgang kan vinden. Dit bleek niet mogelijk.

Looplocaties

De reden waarom de testlocaties in Dordrecht en de Hoeksche Waard wel open kunnen blijven is dat dit zogenaamde ‘looplocaties’ zijn. Men gaat daar niet met de auto naar binnen.