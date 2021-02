Afval wordt maandag niet opgehaald in Altena, milieustation gesloten

ALTENA • De afvalstoffendienst haalt maandag 8 februari vanwege de winterse weersomstandigheden geen afval op in Altena.

Het is voor de chauffeurs en beladers niet verantwoord om de weg op te gaan.

In Dussen, Hank, Nieuwendijk, Veen, Wijk en Aalburg wordt dus geen plastic afval ingezameld. In Werkendam geen restafval en in Hank maandagavond geen oud papier.

Wanneer het afval alsnog wordt opgehaald horen mensen later.

Milieustation

Er wordt de komende week per dag bekeken of het mogelijk is het afval op te halen en of het milieustation open kan.

De gemeente houdt mensen op de hoogte via de Altena-afvalapp, de website, Facebook, Twitter en Instagram.