Slagerij Vos in Veen verder onder eigen label

VEEN • Gerrit, Marian en Johan Vos stonden afgelopen jaren met z’n drieën aan het roer van Keurslager Vos. Eind vorig jaar hebben Gerrit en Marian officieel het stokje overgedragen aan hun zoon Johan Vos. De lang gekoesterde wens om samen met zijn team verder te gaan onder een eigen label ‘Slagerij Vos’ is daarmee in vervulling gegaan.

Naast een aantal aanpassingen aan de winkel is dit reden voor een feestje, maar vanwege corona in aangepaste vorm. “Een feestje is op dit moment niet mogelijk, maar we laten onze klanten wel profiteren van feestelijke aanbiedingen”, glimlacht Johan.

Al sinds 1958 is Slagerij Vos aan de Witboomstraat te vinden. Johan Vos is inmiddels de derde generatie in dit familiebedrijf. Vele jaren was het slagersbedrijf aangesloten bij de formule Keurslager.

“Sinds de overname ben ik op eigen naam en eigen label verder gegaan. Ik wil onafhankelijk zijn”, legt Johan Vos de move uit.

Groot assortiment

Slagerij Vos staat bekend om zijn kwaliteitsproducten en groot assortiment.

“Nieuw klanten kijken vaak op van het uitgebreide assortiment dat we hebben. Het is niet alleen het traditionele stukje vlees dat we aanbieden, maar we hebben ook soepen, broodjes, en maaltijden”, wijst Hedy, de zus van Johan, naar de producten in de vitrines. Het bedrijf staat ook bekend om zijn worstmakerij en maakt heel veel producten zelf.

Het woord ‘duurzaam’ staat bij Vos en zijn medewerkers hoog genoteerd. “De herkomst van ons vlees staat allang voorop, maar we proberen nu steeds meer producten uit de regio te betrekken. Ons rundvlees komt bijvoorbeeld van dieren, die in Heesbeen en Cromvoirt in de wei lopen. En ook aanpassingen in de winkel zijn een voorbeeld. LED-verlichting en energiebesparende oplossingen. Zo proberen we ons steentje bij te dragen.”

Het Dorp

Slagerij Vos zou best passen in het tv-programma ‘Het Dorp’ van Omroep MAX. “Onze winkel is ook een soort ontmoetingsplaats. De mensen kletsen graag even met elkaar voor of in de winkel. Dat merk je ook goed aan de oudere klanten. Ze nemen de tijd ervoor. Ik kan daar zelf ook van genieten”, zegt Vos, die zijn team van negen personeelsleden ook als onderscheidend kenmerkt.

“Ons team is bekwaam en gezellig. Dat horen we dikwijls van onze klanten en daar ben ik trots op.”

De feestelijke aanbiedingen gelden vanaf maandag 15 februari.

www.slagerijvos-veen.nl