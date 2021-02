Gemeente Altena druk om wegen begaanbaar te houden

ALTENA • De gemeente Altena heeft zondagmorgen twintig sneeuwschuivers op pad gestuurd om de wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden.

Zaterdagavond gingen de eerste strooiwagens al op pad. Omdat er niet veel verkeer op de weg is, kan het zijn dat het strooizout niet goed wordt ingereden.

"Houd er rekening mee dat het toch glad kan zijn. Hoeft u niet de weg op, blijf dan thuis", luidt het advies van de gemeente.

Strooiroutes

Bij kans op gladheid en bij sneeuwval zorgt de gemeente ervoor dat belangrijkste wegen zoveel mogelijk begaanbaar blijven. Er wordt gestrooid volgens een plan en een vaste route.

Allereerst komen de belangrijkste wegen en fietspaden aan de beurt. De hoofdroute is zo gekozen dat weggebruikers binnen 350 meter van hun woning op een bestrooide weg kunnen komen. Buiten de bebouwde kom is de afstand soms groter.

Ook bij openbare voorzieningen als scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hulpdiensten, gemeentehuis, milieustations en winkelcentra wordt gestrooid.

