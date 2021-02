Bewoners Wijkestein en Notenhoff krijgen eerste coronaprik

WIJK EN AALBURG/ANDEL • De bewoners van de verzorgingshuizen van Zorgplein Maaswaarden hebben donderdag hun eerste coronavaccinatie gekregen.

In totaal kregen 96 van de in totaal 111 ouderen in Wijkestein in Wijk en Aalburg en De Notenhoff in Andel een prik.

Over vier weken krijgt iedereen de tweede vaccinatie.