Melkveebedrijf De Hoeve in Wijk en Aalburg krijgt pluim van provincie

WIJK EN AALBURG • De Hoeve in Wijk en Aalburg combineert een melkveebedrijf met een circulair landbouwconcept, inclusief uiterst vriendelijk bodemgebruik. Daarom krijgt het bedrijf van de provincie Noord-Brabant een Agrofoodpluim.

In 1997 namen Jacco Wink en zijn vrouw Josien Boll de huidige boerderij over die al generaties lang in de familie van Jacco zit. De Hoeve is een melkveebedrijf dat zo veel mogelijk wordt gerund op natuurinclusieve basis. Zo min mogelijk kunst- en drijfmest, grasland dat goed is voor de bodemkwaliteit én een ruim bouwplan.

Dat laatste betekent dat er alle ruimte wordt gegeven aan vruchtwisseling. Op de 126 hectare grasland worden hier gemiddeld 1,8 melkkoeien per hectare gehouden.

Vogelbescherming

De Hoeve doet aan actieve vogel- en nestbescherming, waarvoor de medewerkers speciaal opgeleid worden. Ook in de erfbeplanting is rekening gehouden met vogels. Daarnaast heeft De Hoeve 11 hectare uitgesteld-maaienpercelen.

Dat betekent maaien met oog voor broedende vogels en hun kuiken, dus uitstellen tot het veilig is voor de weidevogels. Resultaat hiervan is een veelheid aan weidevogels, maar ook uilen, spechten en patrijzen.

Stoppen met ploegen

“Alles draait om de bodem”, zeggen Jacco en Josien. En dus stopten ze al vijftien jaar geleden met het ploegen van percelen.

Daarmee behouden ze de organische stoffen in de bovenlaag van de bodem, die het water vasthouden. Bij het ploegen raakten ze elke keer de helft van die organische grond kwijt.

Het alternatief is het letterlijk oplichten van de grond. De bovenlaag blijft de bovenlaag én er komt extra lucht in de grond.

De Hoeve werkt volgens een circulair concept: vrijwel alle mest van de melkkoeien wordt hergebruikt binnen het eigen bedrijf. Het grootste deel wordt ingezet om de grond en de gewassen te laten gedijen. Dat geldt ook voor de urine, daarvoor is Jacco op dit moment de mineralenverwaardingsmachine aan het ontwikkelen.

Dit systeem haalt de mineralen uit urine van koeien. Die worden gebruikt om de bodem te voeden door middel van precisielandbouw. Het mineraalvrije deel wordt gebruikt om de vloeren in de stal te sproeien en de melkmachines schoon te spuiten.