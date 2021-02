AltenaLokaal gaat mensen naar coronavaccinatie rijden

ALTENA • AltenaLokaal gaat vervoer regelen voor inwoners van Altena die zelf niet in de gelegenheid zijn om hun coronavaccinatie te gaan halen.

De partij gaat hiervoor samen met andere verenigingen en welzijnsinstelling Trema en ook de HartenBrigade een ‘logistiek netwerk’ opzetten, vertelt fractievoorzitter Philip den Haan.

“In de meeste gevallen kan vervoer wel geregeld worden door familieleden, maar niet altijd. We bereiden ons voor op het moment dat mensen die gevaccineerd willen worden in de problemen komen. De schrijnende gevallen in Altena pakken we op.”

Inmiddels hebben zich al meerdere clubs en verenigingen bij Den Haan gemeld.

Bellen

Wie omhoog zit en een ritje naar een priklocatie nodig heeft kan voorlopig hem bellen (06-22038446 of 06-51016322), maar het is de bedoeling dat Trema en de HartenBrigade ook een aanspreekpunt gaan worden. “Dat zijn toch de instanties die het meeste contact hebben met bijvoorbeeld de ouderen in Altena”, legt Den Haan uit.

Het idee is ontstaan uit de berichten dat de GGD in Altena geen vaccinatielocatie zou openen. “Criteria voor locaties om te vaccineren zijn vooral bekeken vanuit de invalshoek van de grote steden”, schrijft AltenaLokaal op Facebook.

Uitgestrekte gebieden

“Het gaat o.a. over veel parkeerplaatsen en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Plattelandsgemeenten zoals Altena, met hun uitgestrekte gebieden, zijn hier niet of nauwelijks in meegenomen.”

Het is mogelijk dat dat beleid vanuit de GGD nog verandert, zegt Den Haan.

“Maar als onze inwoners dan tóch verder moeten rijden, laten we het dan samen oplossen. We hebben het bij het vaststellen van het subsidiebeleid gehad over wederkerigheid, dat is dit pur sang. Wij gaan Nederland laten zien dat wij er in Altena samen werk van kunnen maken.”

Altena nog niet uit beeld

Overigens is de gemeente Altena nog niet uit beeld voor de mogelijke komst van een priklocatie, laat een woordvoerder van de GGD West-Brabant weten.

Volgens haar wordt in de regio nog gezocht naar twee geschikte locaties. “En daarbij wordt geen enkele gemeente uitgesloten.”

De GGD kijkt in eerste instantie naar een goede verspreiding van vaccinatielocaties over de gehele regio. Daarbij spelen veel factoren een rol, zoals een goede bereikbaarheid en ook hoe de locatie ter plekke opgezet kan worden. “Er zijn immers veel afgescheiden ruimten nodig”, legt ze uit.

“Voor Altena zou het natuurlijk mooi zijn als zo’n priklocatie binnen de gemeentegrenzen valt, maar als we net daarbuiten een plek vinden die beter voldoet, dan kiezen we daarvoor. Maar nogmaals, Altena is nog zeker niet afgeketst.”

Meer mensen dan vaccins

Wanneer de knoop doorgehakt wordt kan ze niet zeggen. Tot die tijd is de dichtstbijzijnde priklocatie in West-Brabant voor inwoners van Altena het Amphia Ziekenhuis in Breda.

“We horen geen geluiden dat mensen dat te ver vinden. Het grootste probleem is nu vooral dat we meer mensen dan vaccins hebben”, aldus de GGD-woordvoerder.

Vragen van PvdT

Ondertussen heeft raadslid Paulline van den Tol (PvdT) schriftelijke vragen gesteld over de bereikbaarheid van vaccinatielocaties, met name voor thuiswonende 80-plussers die inmiddels een oproep hebben gekregen. Zij kunnen hun coronavaccinatie halen in Dordrecht of in Gorinchem.

“Niet naast de deur”, aldus Van den Tol in vragen aan het college.

“Het gevolg is dat deze ouderen niet zullen ingaan op de uitnodiging voor vaccinatie om de eenvoudige reden dat er in deze lockdown geen vervoer mogelijk is en de deeltaxi, doordat deze zelfstandige ouderen geen Wmo-indicatie hebben, voor deze afstanden veel te veel kosten met zich meebrengen.”

Ze wil daarom graag dat het college het bereik van vaccinatielocaties voor ouderen in de gemeente faciliteert door de Wmo-indicatie voor de deeltaxi toe te passen op alle ritten naar vaccinatielocaties.

“Om te voorkomen dat deze ouderen om financiële redenen en gebrek aan auto en vervoer zich niet laten vaccineren tegen corona.”