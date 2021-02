Almkerk en Altena: ‘Samen zijn we gewoon sterker’

ALMKERK/NIEUWENDIJK • Voetbalverenigingen Almkerk en Altena en de gemeente Altena starten een onderzoek naar meer samenwerking tussen de clubs.

Niet dat er nog geen samenwerking was tussen beide voetbalclubs. Sinds een aantal jaar voetballen meerdere jeugdteams al samen en vanaf komend seizoen spelen alle jeugdspelers onder de 19 jaar onder de vlag van de samenwerking tussen Almkerk en Altena.

De komende maanden onderzoekt wethouder Shah Sheikkariem dan ook vooral de mogelijkheden voor een gezamenlijk sportpark voor de voetbalclubs en mogelijk ook andere verenigingen.

Twee locaties zijn daarvoor in beeld: achter het gemeentehuis aan de zuidkant van de Alm of aan de overkant, ten noorden van provinciale weg N322. Op de huidige locatie van de sportvelden in Almkerk zouden dan woningen gebouwd kunnen worden - een vurige wens van de dorpsraad -, maar Sheikkariem heeft nu nog geen idee wat er dan eventueel met het sportcomplex in Nieuwendijk gaat gebeuren. “Ik weet niet of dat direct geschikt is voor woningbouw”, zegt hij.

Basis voor de toekomst

De wethouder benadrukt dat vooralsnog alleen een nieuw sportpark verkend wordt, van een fusie tussen Almkerk en Altena is vooralsnog geen sprake. “Anders bestaat de kans dat je met dat uitgangspunt gaat rekenen. Maar dit is wel een kans om beide clubs een stevige basis voor de toekomst te geven.”

De voorzitters van Almkerk en Altena zijn minder terughoudend als het over een mogelijke fusie gaat. “Op termijn is dat denk ik de juiste richting, maar een gezamenlijke locatie is daarvoor een vereiste”, zegt Almkerk-voorzitter Hans Keller.

“Ik vind dat je uiteindelijk ook die laatste stap moet durven zetten, maar de leden gaan daar over”, klinkt het uit de mond van zijn collega bij Altena Cor Geelhoedt. Maar fuseren op de locatie van een van de twee clubs zien beiden niet zitten.

Zowel Keller als Geelhoedt hebben een voorkeur voor een nieuw voetbalveld aan de zuidkant van de Alm, mede vanwege de verkeersveiligheid van sporters en supporters die naar het sportpark komen.

Stilgelegen

De voorzitters zijn blij dat het onderzoek naar intensievere samenwerking nu plaats gaat vinden, want het heeft een paar jaar stilgelegen, vertellen ze. “We zitten liever zelf aan het stuur dan dat we moeten wachten op de politiek. Je moet stappen zetten als er een noodzaak is”, zegt Geelhoedt.

“Samen zijn we gewoon sterker”, vult Keller aan. “We willen samen een zo aantrekkelijk mogelijke sport aan de jeugd bieden.”

De verdere samenwerking en een mogelijke fusie liggen bij sommige leden gevoelig, weten de voorzitters. “Met name bij de oudere leden”, merkt Geelhoedt op. “Terwijl we dit juist voor hun kleinkinderen doen.”