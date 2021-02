Meer reeën aangereden in Noordwaard: ‘Extreme stijging’

WERKENDAM • In drie weken zijn negen reeën aangereden in de Noordwaard. Dat meldt Wildbeheereenheid De Biesbosch, dat spreekt van een ‘extreme stijging’.

“Van elf stuks in negen maanden, maar daarna binnen drie weken naar twintig stuks”, zegt Anton Wintermans, voorzitter van de reewildcommissie. “In drie weken dus negen aanrijdingen.”

In de Biesbosch leven veel dieren, dus er sterven er ook veel, beschrijft Wintermans. “Maar als een gezond dier sterft, omdat het probeert een weg over te steken en doodgereden wordt of als het wordt doodgebeten door een loslopende hond, dan is dat extra triest.”

Volgens het registratiesysteem van de boa’s worden jaarlijks gemiddeld zo’n twintig dieren doodgereden in de Oostwaard en de Noordwaard samen.

Coronamaatregelen

“Aanvankelijk was de gedachte dat sinds het uitbreken van de coronacrisis de aantallen aanrijdingen met reeën mee zouden vallen, want in de afgelopen negen maanden werden er niet meer dan elf geregistreerd”, legt Wintermans uit. “Die afname wordt mogelijk mede veroorzaakt door de verminderde verkeersdrukte in de polders ten gevolge van de coronamaatregelen: geen sluipverkeer meer.”

Maar plotseling was daar een stijging.

“De druk van het (toeristisch) verkeer blijft toch te groot en de snelheden zijn te hoog, waardoor het zicht op overstekende reeën verdwijnt. Ook bevers zijn regelmatig het slachtoffer van dat te hard rijden en te laat remmen. De snelheidsduivels in de avonduren hebben vrij spel met alle gevolgen van dien. Ook loslopende honden, die de reeën opjagen, zijn een kwelling voor in het wild levende dieren.”

De reewildcoördinator moest zaterdag nog een ree uit zijn lijden verlossen, omdat een loslopende hond het dier aan de Deeneplaatweg zo had toegetakeld, dat het niet meer te redden was.

Ontbreken van actief toezicht

“Dit alles wordt veroorzaakt door het ontbreken van actief toezicht op hardrijders, loslopende honden, motorcrossers, fotospotters, vuil dumpers, overdreven toeristische druk etc.”, aldus Wintermans. “De bevoegde instanties slagen er maar niet in hier een ommekeer te bewerkstelligen.”