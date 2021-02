Havendagen Werkendam opnieuw uitgesteld

WERKENDAM • De Havendagen in Werkendam worden opnieuw een jaar doorgeschoven.

“Na een eerder uitstel van 2020 naar 2021 dwingt de realiteit ons de bakens nogmaals te verzetten”, meldt Dick Hoogendoorn, voorzitter van de organiserende commissie.

“Het verloop van de coronapandemie is te onvoorspelbaar en over de koers van de vaccinatiestrategie zijn ook veel onduidelijkheden. Daarbij ziet het er ook naar uit dat we nog geruime tijd anderhalve meter afstand moeten houden. Als we alles bij elkaar optellen, is de uitkomst dat het wijs is de Havendagen uit te stellen naar 2022.”

Druk bezocht

De Havendagen in Werkendam worden traditioneel druk bezocht. Voorgaande edities trokken per keer ruim 25.000 bezoekers. Het maritieme evenement is succesvol dankzij een geoliede samenwerking tussen het lokale verenigingsleven, bedrijven, winkeliers, onderwijs, externe gasten en spannende attracties. Ook de gemeente Altena en de hulpdiensten zijn belangrijke spelers.

“De Commissie Havendagen kijkt er naar uit om in 2022 alsnog het beloofde bruisende evenement te kunnen organiseren en heeft mooie ideeën onder de kurk zitten”, laat de organisatie weten.