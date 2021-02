Zorgplein Maaswaarden heeft nieuwe plek voor duizenden boeken gevonden

WIJK EN AALBURG • De tweedehandsboekenverkoop van Zorgplein Maaswaarden vindt voortaan plaats op de zolder van aanleuncomplex Munnikenstate.

Dirk en Nel Bouman zijn druk bezig om de kasten en stellages op de zolder van Munnikenstate te vullen. Het vrijwilligersechtpaar schat dat op de nieuwe locatie van de tweedehandsboekenverkoop van Zorgplein Maaswaarden straks meer dan 10.000 boeken staan.

Romans, kinderboeken, boeken over de natuur of over de geschiedenis van de streek, wie graag tussen boeken snuffelt zal zeker een exemplaar vinden dat hem of haar bevalt. “Het gebeurt zelden dat hier iemand zonder iets te kopen weer weggaat”, zegt Nel lachend.

Schuurpapiertje

Met een beetje geluk wordt je misschien wel de bezitter van een boekwerk dat door Dirk persoonlijk is opgekalefaterd. “Zijn betrokkenheid is zó groot dat hij vergeelde pagina’s thuis met een schuurpapiertje weer toonbaar maakt”, vertelt Bert Noorloos van Zorgplein Maaswaarden, dat sinds afgelopen november met spoed op zoek moest naar een nieuwe locatie voor de boekenverkoop.

Jac van Bergeijk Mode en Wonen, de Wijk en Aalburgse zaak waar voorheen de boeken verkocht werden, sloot namelijk de deuren. Uiteindelijk bood woningcorporatie Bazalt Wonen uitkomst en kunnen Dirk en Nel met de boeken dus terecht in aanleuncomplex Munnikenstate, naast verzorgingshuis Wijkestein.

Dirk is 84 jaar en al twintig jaar vrijwilliger voor de tweedehandsboekenverkoop. Zijn vrouw Nel (74) haakte zo’n tien jaar geleden aan. “Of ik niet een keertje mee wilde helpen, vroeg Dirk. En ik ben nooit meer weggegaan. Het is leuk om wat te doen te hebben en het is natuurlijk allemaal voor het goede doel.”

Circus of ijscokar

Noorloos knikt. “In 1995 zijn we begonnen met de boekenverkoop, in eerste instantie om grootletterboeken voor de bewoners aan te kunnen schaffen. Tegenwoordig gebruiken we de opbrengst om leuke dingen voor de ouderen te regelen, zoals een circus of een ijscokar. Want met name de wat grotere evenementen kunnen we niet alleen bekostigen met de centjes die we van de overheid krijgen.”

De boekenverkoop is nog altijd succesvol, zowel onder kopers als onder mensen die hun boeken aanbieden. “Je merkt dat mensen Wijkestein graag willen ondersteunen”, zeggen Dirk en Nel daarover. “Mensen hebben graag iets over voor ouderen en het verzorgingshuis.”

Het tweetal hoopt dat de boekenverkoop in maart weer kan plaatsvinden, uiteraard volgens de dan geldende coronamaatregelen. “Dat ging voor deze lockdown ook goed. Zolang het nodig is, wordt alles hier netjes coronaproof geregeld.”