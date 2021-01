Coronarellen leiden tot ludieke vacature van Dussense stratenmaker

DUSSEN • “Je mag overdag bij mij zoveel stenen aangooien als je wilt”, schreef Ewald van der Burg maandagavond op Facebook in een oproep aan de coronarelschoppers. De post van de Dussense stratenmaker en hovenier werd duizenden keren gedeeld en geliket.

Maandagavond zag Ewald van der Burg bij Jinek hoe tijdens de coronarellen meerdere steden door relschoppers werden vernield. Hij tikte zijn vriendin Aniek van der Westen aan: “Als ze zo snel stenen uit de grond kunnen halen en kunnen aangooien, dan kunnen ze wel mij aan de gang.”

Ewald heeft onder de naam VDB Tuinservice zijn eigen hoveniersbedrijf, maar 80 procent van de werkzaamheden van het bedrijf is in de wegenbouw.

Altijd werk

En er is altijd werk, dus hij kan nog wel wat oppermannen gebruiken, schrijft hij nog diezelfde avond in een oproep aan de ‘stenengooiers’ op Facebook.

Wie bij hem aan de slag gaat kan rekenen op allerlei voordelen, zoals: “Je mag overdag bij mij zoveel stenen aangooien als je wilt. Hoe sneller hoe beter, ik zal je daarvoor natuurlijk rijkelijk belonen.” En: “Nog een voordeel is dat je ‘s avonds gewoon moe bent en dus ‘s avonds niet meer naar buiten wilt. En dus ook weinig last hebt van de avondklok.”

Ewald sluit zijn post af met: “Het meest mooie is dat je gewoon geld verdiend in plaats van boetes moet betalen. Dus ik zou zeggen een win win-situatie. Heb je interesse, neem gerust contact op.”

Het bericht werd al snel veel gedeeld en geliket op Facebook. Een collega uit Breda zette er dan naam van zijn eigen bedrijf onder en haalde er het nieuws mee. “Maar de originele tekst komt toch echt bij mij vandaan”, zegt Ewald.

Knipoog

Niet dat het hem daar om te doen is. Zijn Facebook-bericht is in eerste instantie bedoeld met een knipoog, al heeft het ook een serieuze ondertoon. “Ik ben echt op zoek naar personeel. Ik zou graag ruimte bieden aan mensen, die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld mensen met een beperking, herintreders of bepaalde groepen jongeren.”

Ewald omschrijft zichzelf dan ook als een ‘sociale jongen’. Hij helpt samen met zijn vriendin Aniek regelmatig mee in de gehandicaptenzorg. Aniek runt vanuit Dussen bovendien Puur Aniek, voor ondersteuning en begeleiding van gehandicapten.

In die zin vindt Ewald het mooi om te zien dat zijn post zoveel gedeeld wordt en opgepikt wordt door de media. “Zo kan ik ook laten zien dat stratenmakers veel meer te bieden hebben. We zijn niet allemaal ruige mannen met tatoeages”, legt hij lachend uit.

Nog geen sollicitanten

De hamvraag is natuurlijk of er al mensen hebben gesolliciteerd naar aanleiding van zijn ludieke vacature. “Dat niet, maar ik kan dus echt serieus wel wat mensen gebruiken”, is het antwoord.

Wie geïnteresseerd is kan een e-mail sturen naar vdbtuinservice@gmail.com.