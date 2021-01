Gerrit Breeman tijdelijk aan het roer van Bazalt Wonen

REGIO • Gerrit Breeman start deze week als interim-bestuurder van woningcorporatie Bazalt Wonen.

Hij volgt hiermee Peter van den Heuvel op. Van den Heuvel vertrok in december na 28 jaar plotseling als directeur-bestuurder bij woningcorporatie Woonlinie en zou de fusiecorporatie Bazalt Wonen gaan leiden.

Opvolger Gerrit Breeman is een ervaren bestuurder, meldt Bazalt Wonen. Van 2018 tot eind december 2020 was hij interim-bestuurder bij Poort6 in Gorinchem, De Woonplaats in Enschede en Leystromen in Rijen.

Daarvoor was hij lange tijd bestuurder van Volkshuisvesting Arnhem.

Positieve bijdrage

“We zijn blij met de komst van Gerrit Breeman. Gerrit is een ervaren bestuurder met oog voor mens en maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat hij een positieve bijdrage levert aan Bazalt Wonen”, aldus Frank van Beers, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Bazalt Wonen.

Bazalt Wonen start ondertussen de werving voor een definitieve invulling van de functie directeur-bestuurder. Dat proces zal naar verwachting ‘zeker een aantal maanden’ in beslag nemen.