Werkendams bedrijf een van tien winnaars Oranje Handelsmissiefonds

WERKENDAM • Tien Nederlandse bedrijven, waaronder machinefabriek en scheepsreparatiebedrijf Van Wijk uit Werkendam, zijn dinsdag uitgeroepen tot winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2020.

In tijden waarin hulp meer gewenst is dan ooit, krijgen de bedrijven een jaar lang ondersteuning bij het realiseren van hun exportambities. De winnaars zijn gekozen uit ruim 200 inschrijvingen en geselecteerd op criteria zoals duurzaamheid, innovatie en de motivatie om te starten of uit te breiden in het buitenland.

Van Wijk is een scheepsreparatiebedrijf voor binnenvaartschepen en producent van scheepsonderdelen. China is het beoogde exportland van dit familiebedrijf.

Hulp bij internationaal zakendoen

Het Oranje Handelsmissiefonds is een initiatief van evofenedex, EY, ING, MKB-Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deze partners helpen voor het zevende jaar op rij tien mkb-bedrijven met het uitbreiden van hun buitenlandse netwerk door hun ervaring en kennis op het gebied van internationaal zakendoen.

Prijzenpakket voor winnaars

Het fonds heeft al meer dan 70 ondernemers ondersteund met een persoonlijk programma om voet aan de grond te krijgen in een gekozen exportland.

Ook dit jaar ontvangen de winnaars een prijzenpakket, onder andere bestaande uit een-op-eenhulp van ambassades en (digitale) gesprekken met ambassadeurs, deelname aan een fysieke of digitale handelsmissie en een zakenpartnerscan. Vanwege de coronapandemie kan de ondersteuning indien nodig ook worden aangepast of uitgesteld.

EY nieuwe partner van het OHMF

Recentelijk is EY, gespecialiseerd in assurance, tax, transaction en consulting services, als nieuwste partner van het fonds verwelkomd. De ervaren adviseurs van EY zullen de winnaars assisteren bij hun internationalisatie.

Linda Herms, partner bij EY, vertelt: “Wij zijn zeer verheugd ons aan te sluiten als partner van het Oranje Handelsmissiefonds. Het fonds helpt al jarenlang ondernemers in hun weg naar een gewenst exportland. EY kan hen begeleiden en ondersteunen met onze uitgebreide kennis en ervaring van ondernemingen in deze fase van hun groei en heeft bovendien een groot internationaal netwerk waar deze ondernemers gebruik van kunnen maken. Op deze manier dragen we bij aan de kansen van Nederlandse ondernemingen in het buitenland.”