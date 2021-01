Omroep Max komt met verrassing voor nieuwe tuin van Goezate in Werkendam

WERKENDAM • Jan Slagter van Omroep Max kwam vrijdag naar Goezate in Werkendam. Hij vertelde dat stichting Max Maakt Mogelijk het oneindig wandelpad in de dementievriendelijke tuin gaat financieren.

Er werden opnames gemaakt, die in het najaar van 2021 te zien zullen zijn bij het programma Max Maakt Mogelijk.

Tijdens de eerste coronagolf konden de bewoners van Goezate, een locatie van zorgorganisatie Mijzo, niet naar buiten. Zoveel grond rondom Goezate en geen tuin?

Karin Schellekens, teammanager Zorg & Welzijn bij Goezate, besloot daar iets aan te doen. Sinds de zomer van 2020 worden de plannen voor de tuin steeds concreter. Veel particulieren en bedrijven hebben al een bedrag gedoneerd of toegezegd. Ook Omroep Max draagt dus bij aan dit bijzondere initiatief.

Voor de zomer

“Het is onvoorstelbaar wat hier allemaal gebeurt. Als het zo doorgaat, dan is de dementievriendelijke tuin voor de zomer nog klaar”, vertelde Schellekens trots aan Jan Slagter.

Hendri Visser, vrijwilliger bij Goezate, voegt hier aan toe: ”In de eerste coronagolf zag je echt de eenzaamheid bij de bewoners. Het was zo jammer dat ze niet naar buiten konden, omdat de tuin niet veilig was.”

John Heijstek een van de vrijwilligers, is ook aanwezig bij de opnamen. Zijn ervaring als projectleider in de infra kwam goed van pas bij het uitwerken van de plannen met de projectgroep.

Ook Wim Westerhout (91), die sinds 2 jaar in Goezate woont, werkte samen met drie andere bewoners mee aan het ontwerp. Wim is een van de bewoners die corona heeft gehad. “Ik dacht: Nu is het voorbij. Zo heftig was het. Maar ik ben er weer.”

Buitengewoon

Op de vraag van Slagter wat Westerhout ervan vindt dat de tuin er nu gaat komen antwoordt hij kort en bondig: “Buitengewoon.”

Een van de onderdelen in het tuinontwerp is de dementievriendelijke tuin.

In deze afgesloten tuin kunnen mensen met dementie veilig wandelen en genieten van de bomen, de bloembedden, de vogels in de volière en de waterpomp. De tuin roept herinneringen op aan hun jeugd en motiveert om te bewegen. Dit is gezond en bevordert de zelfstandigheid. Ze kunnen wandelen op de ronde oneindige paden, zonder dat ze het gevoel krijgen te verdwalen.

De aanleg van het wandelpad wordt mogelijk gemaakt door stichting Max Maakt Mogelijk. De stichting heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van ouderen in de samenleving.

De werkgroep was blij verrast dat Jan Slagter naar Goezate was gekomen met deze toezegging.

Meehelpen

Wie ook mee wil helpen de tuin voor Goezate te realiseren kan contact opnemen met Ottoline van den Heuvel via ottoline.van.den.heuvel@mijzo.nl of 06-13603904.