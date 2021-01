Horecaondernemer Robbert van der Park: ‘Corona proberen om te zetten naar iets positiefs’

WIJK EN AALBURG • Proeflokaal den Dijk in Wijk en Aalburg gooit na de lockbox ook de dinerbon in de strijd om te overleven.

Robbert van der Park speelt in Proeflokaal den Dijk graag voor gastheer. Maar die verschrikkelijke lockdown, hé. Hij gooit nu extra wapens in de strijd om te overleven.

“Proberen de coronacrisis om te zetten naar iets positiefs”, is zijn credo.

Lockbox

Met een lockbox, bierpakketten en de lancering van een dinerbon probeert de Wijk en Aalburgse horecaondernemer het hoofd boven water te houden.

Nu zijn Proeflokaal den Dijk in Wijk en Aalburg op slot zit, moet hij fantasievol zijn om de wel doorlopende vaste lasten op te kunnen blijven hoesten.

Tijdens de eerste lockdown greep Robbert van der Park zijn ‘vrije tijd’ aan om zijn zaak grondig te verbouwen. De snackbar verdween. Dat gedeelte werd bij het café getrokken, zodat er een sfeervol voorcafé ontstond. Van de zaal achter het café en het dakterras maakte hij een restaurant. Het werd een sfeervol geheel, maar toen de tweede lockdown een feit werd viel alles stil.

Grote zorgen

De huidige situatie baart Van der Park grote zorgen. Gelukkig staan de verhuurders hem bij om aan zijn zaak een vervolg te kunnen geven. “Ik sta nu echt met de rug tegen de muur. Ik probeer nu maar heel creatief te zijn.”

Natuurlijk kunnen er nog steeds bierpakketten, waaronder ook de speciaalbiertjes van The Flying Dutchman Nomad Company, het bedrijf van oud-Wijk en Aalburger Ronald de Waal, afgenomen worden.

Ook verkocht Van der Park al oliebollen vanuit een speciale verkoopwagen. “Sinds begin dit jaar bied ik in het weekend de lockbox aan. Een driegangendiner op restaurantniveau van 17,50 per persoon dat afgehaald kan worden”, vertelt hij over een wapen in de strijd om te kunnen overleven.

Die creativiteit zet echter nog geen voldoende zoden aan de dijk. “Nee, daarmee kom ik er niet. Daarom hebben we iets nieuws bedacht: de dinerbon.” Met de uitgifte van de dinerbon (keuze tussen 10 en 25 euro) hoopt Van der Park het dus verder te kunnen overbruggen. “Die bon kan dan later, als we weer open zijn, verzilverd worden.”

Via de dinerbon hoopt hij zijn ‘gasten’ - zo noemt hij zijn klanten - ook een beetje te ‘triggeren’. Hij heeft er een ‘sausje’ bij bedacht.

Prijzen

“Bij aanschaf van de dinerbon zijn er prijzen te verdienen. En daarbij word ik geweldig ondersteund door de lokale ondernemers in het dorp. Dat laatste is dan weer de mooie kant van corona. Ze stellen prijzen beschikbaar. Heel samenbindend.” Er is ook een ‘bijzondere’ eerste prijs te winnen: een auto. “Ja, een auto met een jaar APK erop. Autobedrijf Halewijn helpt me daarbij”, klinkt Van der Park opgetogen.

Op zaterdag 27 februari worden de prijswinnaars bekend. Van der Park hoopt dat de prijsuitreiking te kunnen doen in een geopende zaak.

Jumbo

De dinerbonnen zijn te verkrijgen in Proeflokaal den Dijk, maar ook te koop bij de supermarkten Jumbo in Wijk en Aalburg en bij de Coop in Oudheusden. “Daar ben ik heel blij mee. Mooi twee extra verkooplocaties”, is Van der Park dankbaar. Het is ook mogelijk een bierpakket af te nemen in combinatie met een dinerbon, vertelt hij en passant.

“Bij afname van een pakket van 20 euro stop ik er een dinerbon bij van 10 euro en bij een bierpakket afname van 35 euro zit er een bon bij van 25 euro.”

Van der Park hoopt dat het leven weer snel normaal wordt. “Deze tweede lockdown geeft zo weinig uitzicht. Ik wil weer graag een echte ondernemer zijn. Dat de mensen zeggen: ‘ik heb weer lekker gegeten bij Proeflokaal den Dijk’.”

www.proeflokaaldendijk.nl

