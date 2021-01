Nog geen grondaankoop voor nieuwe Werkendamse haven

WERKENDAM • De aanleg van de insteekhaven in de Biesboschhaven lijkt net als de aanleg van een derde haven een zaak van lange adem te worden.

Corona, stikstof, een alternatief plan en ondernemers die hun grond nog niet willen verkopen zorgen voor vertraging in de aanleg.

Niet iedereen in en rond de haven is doordrongen van het gemeenschappelijk belang van de aanleg van de insteekhaven, zo schrijft de gemeente Altena in een raadsinformatiebrief. Tot op heden is het dan ook nog niet gelukt om grond aan te kopen voor de aanleg.

De onderhandelingen verlopen moeizaam en zijn tijdrovend. De gemeente heeft verschillende taxateurs in de arm genomen voor meerdere taxaties, maar overeenstemming blijft nog steeds uit.

Geen gemeenschappelijk belang

‘’Wat opvalt is dat er bij de meeste individuele eigenaren geen sprake is van een gevoeld gemeenschappelijk belang”, zo is te lezen in de brief. Partijen als Werkendam Maritime Industries (WMI) en Schuttevaer voelen dat gemeenschappelijk belang juist wel. H

et terrein aan de Biesboschhaven ligt al meer dan tien jaar braak, na de sloop van de Cabro en wordt deels voor opslag van materialen gebruikt.

De insteekhaven was onderdeel van een landelijke pilot stedelijk kavelruil, maar aan de haven zijn nog geen percelen geruild. Een perceel dat de gemeente gereserveerd had voor kavelruil op de Kop van Brabant is ook niet niet afgenomen door ondernemers.

Namens de gemeente Altena werd op 4 september 2019 door wethouder Matthijs van Oosten een intentieverklaring ondertekend voor aanleg van de insteekhaven. De kosten voor de aanleg werden vorig jaar geraamd op 6,4 miljoen, de provincie zegde al 2,5 miljoen subsidie toe.

Naast stagnering van de grondaankoop zorgt ook een alternatief plan voor vertraging. De gemeente liet twee varianten uitwerken met aan weerszijden bedrijfskades en een variant met aan de oostzijde een openbare kade. Beiden werden vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan.

Alternatief plan

Tot in maart 2020 een ondernemer - die anoniem wenst te blijven - met een alternatief ontwerp kwam. Dat plan kreeg meer bijval. Havenwethouder Matthijs van Oosten hoopt nu het aangepaste bestemmingsplan in het najaar aan de raad voor te leggen.

Over de eerste schop in de grond durft hij nog geen uitspraak te doen. “Als de haven met kerst 2021 weer vol ligt met schepen kun je niet beginnen met graven, dus ik denk dat de aanleg pas kan starten in 2022.”

Stikstofproblematiek

Ook de stikstofproblematiek zorgde voor vertraging van de plannen. De oplossing voor stikstofuitstoot wordt nu gezocht in uitbreiding van walstroomvoorzieningen, schippers worden straks ook verplicht deze te gebruiken, met uitzondering van de kerstperiode.