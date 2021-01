VVD vindt Almkerkse kruising na aanpak ‘onveiliger’ geworden

ALMKERK • Ondanks dat de gemeente maatregelen heeft genomen die de verkeersveiligheid zouden moeten verbeteren, vindt de VVD dat het kruispunt Duijlweg-Midgraaf in Almkerk juist 'onveiliger' is geworden.

"De Duijlweg ligt er nu zeer strak en glad bij. Dit nodigt juist uit om nog harder te rijden dan voorheen", zegt raadslid Jan Kolff, die de kwestie middels schriftelijke vragen opnieuw voor het voetlicht heeft gebracht bij het college.

Lage drempel

"De drempel van het betreffende kruispunt is dusdanig laag dat die met hoge snelheid genomen kan worden. De drempels voor en na het kruispunt kunnen door hun vriendelijke glooiing worden gepasseerd zonder af te remmen. Zelfs op snelheden die aanzienlijk hoger liggen dan het maximum van 60 kilometer per uur", aldus de Oudendijker.

Ter voorkoming van polderblindheid zijn er op de Duijlweg bliksemschichten aangebracht, maar op de Midgraaf staat helemaal niets, beschrijft Kolff verder.

Bomen voegen niets toe

"De aangebrachte bomen voegen in het geheel niets toe, aangezien automobilisten onder de bomen door kunnen kijken."

Volgens Kolff zijn 'ingrijpendere maatregelen' nodig, zoals de aanleg van een S-bocht in de Midgraaf, net zoals bijvoorbeeld het geval is op de Biesheuvelweg. In september had de VVD daarvoor nog een motie ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Kolff had vorig jaar ook al eens vragen gesteld over extra maatregelen, na opnieuw een ongeval op de kruising van de wegen Duijlweg en Midgraaf in juli.

Burgemeester en wethouders zagen daar toen geen reden toe.